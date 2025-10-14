„Die Grippewelle kommt, wie das Amen im Gebet“

Die Grippeimpfung gibt es bei allen niedergelassenen Ärzten, den zehn Gesundheitsämtern, in Pflegeheimen, aber auch von Betriebsärzten. Die Covid-Impfung gibt es ebenfalls bei vielen Ärzten. „Durch Abwassermonitoring wissen wir, dass die Coronazahlen stark steigen, die Spitze wird erst in ein paar Wochen erreicht“, so Prettner. „Aber gerade für die Grippe ist jetzt der richtige Zeitpunkt.“