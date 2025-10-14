Vorteilswelt
Gratis-Impfangebote

„Die Grippewelle kommt, wie das Amen im Gebet“

Kärnten
14.10.2025 18:30
Derzeit steigen wieder die Corona-Zahlen, auch eine baldige Grippewelle wird erwartet.
Derzeit steigen wieder die Corona-Zahlen, auch eine baldige Grippewelle wird erwartet.(Bild: Shutterstock)

Das Land Kärnten bietet gratis Impfungen gegen Influenza und Corona an. Auch gegen andere Erreger lohnt sich der wichtige Schutz.

0 Kommentare

Es wird geschnupft und gefiebert“, betont Allgemeinmedizinerin Maria Korak-Leitner. „Es geht wieder rund und die Grippewelle kommt wieder – wie das Amen im Gebet.“ Die Tipps, um eine Infektion zu vermeiden, sind bekannt. „Hände waschen, Menschenmengen vermeiden, aber am besten helfen Impfungen“, betont Gesundheitslandesrätin Beate Prettner. „Jeder kann sich gegen Influenza oder Corona gratis impfen lassen.“

Die Grippeimpfung gibt es bei allen niedergelassenen Ärzten, den zehn Gesundheitsämtern, in Pflegeheimen, aber auch von Betriebsärzten. Die Covid-Impfung gibt es ebenfalls bei vielen Ärzten. „Durch Abwassermonitoring wissen wir, dass die Coronazahlen stark steigen, die Spitze wird erst in ein paar Wochen erreicht“, so Prettner. „Aber gerade für die Grippe ist jetzt der richtige Zeitpunkt.“

Zitat Icon

Wenn es wieder kühler wird, der Herbst Fahrt aufnimmt, dann machen das auch die Viren. Dass jetzt mehrere Erreger im Umlauf sind, sieht jeder im eigenen Umkreis. Vorwiegend Erkältungen und rasant ansteigend Corona.

LR Beate Prettner

Bild: Rojsek-Wiedergut Uta

Denn die echte Influenza ist nicht zu unterschätzen. „Wir raten dringend zur Impfung. Das ist keine harmlose Krankheit, führt zu hohem Fieber und kann auch eine Lungenentzündung auslösen“, warnt Korak-Leitner. „Und danach kann man sich noch einen Monat lang schwach und erschöpft fühlen, das trifft auch Junge.“

Experten raten zu weiteren Impfungen – nicht nur gegen RSV, gefährlich für Babys und Ältere. „Ob Masern, Diphtherie, Kinderlähmung oder Keuchhusten – die Zahlen haben sich vervielfacht“, warnt Landessanitätsdirektorin Karin Schorna-Drescher. „Sogar ein Baby ist im Vorjahr an Keuchhusten gestorben.“

Ausführliche Informationen zum Thema Impfen und den Angeboten finden Sie auch im Internet: impfen.gv.at

