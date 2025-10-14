Österreich bekommt neuen russischen Botschafter

Die Berufung kommt auch auf russischer Seite nicht unerwartet. Er wurde bereits im Sommer in Moskauer Kreisen als künftiger Botschafter in Wien bezeichnet, nachdem lange Zeit ein anderer Diplomat für den Posten gehandelt worden war. Grosow folgt dem Österreich-Spezialisten Dmitri Ljubinski nach, der im August nach zehn Jahren in Wien zum Vizeminister des russischen Außenministeriums ernannt wurde. Grosow wurde von Russlands Machthaber Wladimir Putin zum neuen Botschafter ernannt.