War noch nie in Wien

Österreich bekommt neuen russischen Botschafter

Außenpolitik
14.10.2025 21:22
Kremlchef Wladimir Putin hat einen neuen russischen Botschafter in Österreich ernannt.
Kremlchef Wladimir Putin hat einen neuen russischen Botschafter in Österreich ernannt.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Österreich bekommt mit Andrej Grosow einen neuen russischen Botschafter in Wien. Der 64-jährige Diplomat ist bereits seit 1983 in den Außenministerien der Sowjetunion und Russlands tätig, zuletzt vertrat er sein Land bei der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in Minsk.

0 Kommentare

In der Öffentlichkeit ist Grosow praktisch unbekannt, laut öffentlichen Biografien war er bisher auch nie in Wien tätig. Möglicherweise hatte er zwischen 2005 und 2009 mit Österreich zu tun, als er in der dritten europäischen Abteilung des russischen Außenministeriums gearbeitet hat. Anschließend war Grosow bis 2014 als russischer Generalkonsul in München.

Danach kehrte der Diplomat wieder nach Moskau zurück. Grosow hatte am Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen und an der Diplomatischen Akademie in Moskau studiert. „Die russische Botschaft in Wien wurde im September über das erteilte Agrément in Kenntnis gesetzt“, sagte eine Sprecherin des österreichischen Außenministeriums am Dienstagabend.

Die Berufung kommt auch auf russischer Seite nicht unerwartet. Er wurde bereits im Sommer in Moskauer Kreisen als künftiger Botschafter in Wien bezeichnet, nachdem lange Zeit ein anderer Diplomat für den Posten gehandelt worden war. Grosow folgt dem Österreich-Spezialisten Dmitri Ljubinski nach, der im August nach zehn Jahren in Wien zum Vizeminister des russischen Außenministeriums ernannt wurde. Grosow wurde von Russlands Machthaber Wladimir Putin zum neuen Botschafter ernannt.

