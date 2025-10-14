FP-Abwahl: Gemeindeaufsicht gibt Theuermann recht!

Nachdem sich zwischenzeitig sogar die Volksanwaltschaft eingeschalten hatte, liegt nun eine Entscheidung vor. Und für die Stadt Wolfsberg fiel diese vernichtend aus: Denn darin zu lesen ist, dass nicht nur die Abberufung als Stadträtin zu Unrecht erfolgt ist, sondern dass der gesamte Antrag durch den Vorsitzenden – damals noch Vize-, heutzutage Bürgermeister Alexander Radl – nicht zugelassen hätte werden dürfen.