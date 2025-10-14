Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wolfsberg wird gerügt

FP-Abwahl: Gemeindeaufsicht gibt Theuermann recht!

Politik
14.10.2025 16:57
Theuermann wurde im Sommer von ihren eigenen „Parteifreunden“ abmontiert.
Theuermann wurde im Sommer von ihren eigenen „Parteifreunden“ abmontiert.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Lange ließ die Gemeindeaufsicht auf sich warten, nun gibt es eine Entscheidung rund um die Abwahl von Wolfsberger Ex-Stadträtin Isabella Theuermann.

0 Kommentare

Seit Juni beschäftigte sich die Gemeindeaufsicht mit der Abwahl von Isabella Theuermann als Stadträtin in Wolfsberg. Wie bereits berichtet, wurde sie von ihrer eigenen Partei abmontiert – allerdings nur von zwei ordentlichen Gemeinderäten, die Ersatzgemeinderäte durften nicht wählen. Und genau das kritisierte die Bundesrätin in einer Aufsichtsbeschwerde an die Gemeindeaufsicht.

Lesen Sie auch:
Isabella Theuermann ist nicht mehr Stadträtin in Wolfsberg.
„Bin schockiert“
FP-Putsch: Ersatzgemeinderat löst Theuermann ab
27.06.2025
„Sowas gab‘s noch nie“
FPÖ-Putsch beschäftigt Aufsichtsbehörde wochenlang
04.08.2025
FP-Putsch in Wolfsberg
Volksanwaltschaft will Theuermann-Abwahl prüfen
08.10.2025

Nachdem sich zwischenzeitig sogar die Volksanwaltschaft eingeschalten hatte, liegt nun eine Entscheidung vor. Und für die Stadt Wolfsberg fiel diese vernichtend aus: Denn darin zu lesen ist, dass nicht nur die Abberufung als Stadträtin zu Unrecht erfolgt ist, sondern dass der gesamte Antrag durch den Vorsitzenden – damals noch Vize-, heutzutage Bürgermeister Alexander Radl – nicht zugelassen hätte werden dürfen.

Zitat Icon

Ein später Sieg für die Gerechtigkeit – die rote Amtsleiterin und der rote Bürgermeister haben rechtswidrig gehandelt!

Isabella Theuermann, Ex-Stadträtin FPÖ Wolfsberg

Anders als immer wieder behauptet, habe die Stadtgemeinde nie eine gegenteilige Rechtsauskunft von der Gemeindeaufsicht erhalten: „Ergänzend wird seitens der Gemeindeaufsichtsbehörde ausdrücklich festgehalten, dass gegenüber der Stadtgemeinde Wolfsberg keine Rechtsauskünfte zur Abwahl von Stadtratsmitgliedern erteilt wurden, welche von der soeben geschilderten Rechtsauffassung der Gemeindeaufsichtsbehörde abweichen.“ Wieso wurde die Abwahl dennoch zugelassen?

Wird es Konsequenzen geben?
Für Neo-Bürgermeister Radl ist das kein guter Start in seine Amtszeit! Allerdings behalten „alle im Rahmen dieser Abwahl gesetzten Rechtsakte ihre Gültigkeit.“ Das gelte auch für jene Beschlüsse, die durch den eigentlich nicht rechtskonform zusammengesetzten Stadtrat beschlossen wurden. Außer es erfolgt eine Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof.

„Anscheinend muss man in Österreich extrem viel Geld in die Hand nehmen, um zu seinem Recht zu kommen!“, spielt Theuermann darauf an, dass sie als Privatperson vor den Verfassungsgerichtshof ziehen müsste, freut sich aber dennoch darüber, dass sie von der Gemeindeaufsicht Recht bekommen hat. „Nun ist klar: Die rote Amtsleiterin und der rote Bürgermeister haben rechtswidrig gehandelt!“

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
8° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
8° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
7° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
6° / 15°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
336.202 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
144.375 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.414 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3328 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1280 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
968 mal kommentiert
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Mehr Politik
Wolfsberg wird gerügt
FP-Abwahl: Gemeindeaufsicht gibt Theuermann recht!
Peter Reichmann
Nachfolger von Landesrätin Sara Schaar präsentiert
Kärnten Inoffiziell
Rücktritt: Abgang der glücklosen Sara Schaar
Abgang
Kärntner Landesrätin Sara Schaar tritt zurück
Krone Plus Logo
Versorgung am Land
Warum immer mehr Kärntner auf Wahlärzte setzen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf