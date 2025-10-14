Trotz „Zahlenschlacht“ eigenes Sparziel verfehlt

Bis 22 Uhr saß die Landesregierung am Montagabend im Chiemseehof zusammen und beriet das Landesbudget. „Man könnte auch von einer Zahlenschlacht sprechen“, sagte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) über die Gespräche. Auch ihre Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) sprach von einer Zahlenschlacht, sagte aber auch: „Jeder hat für seinen Bereich gekämpft, aber wir haben gemeinsam gekämpft.“