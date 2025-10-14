Trotz „Zahlenschlacht“ eigenes Sparziel verfehlt

ÖSV-Ass: „Genug Silber – es ist Zeit für mehr!“
Topmotiviert!
Statt geplanten 350 Millionen Euro beträgt das Budgetminus des Landes Salzburg für das kommende Jahr 387 Millionen Euro. Das will man während des Jahres wieder einsparen. Wo überall gespart wird, die „Krone“ hat den Überblick.
Bis 22 Uhr saß die Landesregierung am Montagabend im Chiemseehof zusammen und beriet das Landesbudget. „Man könnte auch von einer Zahlenschlacht sprechen“, sagte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) über die Gespräche. Auch ihre Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) sprach von einer Zahlenschlacht, sagte aber auch: „Jeder hat für seinen Bereich gekämpft, aber wir haben gemeinsam gekämpft.“
