US-Sänger D‘Angelo mit nur 51 Jahren gestorben

„Musikgeschäft verrücktes Spiel“

D‘Angelo wurde für 14 Grammys nominiert und gewann vier Auszeichnungen. „Das Musikgeschäft ist ein verrücktes Spiel, besonders für jemanden wie mich, der in Bezug auf die Kunst ein echter Purist ist. Der Versuch, den Druck des Kommerzes auszugleichen, ist wie eine Gratwanderung. Es ist ein schmaler Grat zwischen Standhaftigkeit und Wahnsinn“, sagte er einmal in einem Interview mit Rolling Stone. Er hatte immer wieder Probleme mit seinem Label, Schreibblockaden, aber auch mit Kokain und Alkohol.



Hier sehen Sie ein Posting von Missy Elliott: