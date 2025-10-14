US-Sänger D‘Angelo mit nur 51 Jahren gestorben

Der Soul-Musiker D‘Angelo ist im Alter von nur 51 Jahren gestorben. Er sei nach „langem und mutigen Kampf gegen den Krebs von uns gegangen“, sagte seine Familie zum Magazin Variety. D‘Angelo hatte mit Hits wie „Brown Sugar“ und „Untitled“ (How Does It Feel) weltweit Charterfolge gefeiert.
Der Künstler hieß mit bürgerlichem Namen Michael D‘Angelo Archer. Das Musikmagazin Rolling Stone bezeichnet ihn unter anderem als „Pionier des Neo-Soul“ und „modernen Visionär“. Er habe seine Karriere als Songwriter für andere Musikerinnen und Musiker begonnen, sich jedoch schnell als Solokünstler etabliert – mit seinem Debütalbum „Brown Sugar“ (1995). Es folgten die Alben „Voodoo“ (2000) und „Black Messiah“ (2014). Alle drei schafften es in die Top 10 der Billboard-200-Albumcharts, „Voodoo“ erreichte dort den ersten Platz.
D‘Angelos bekannteste Hits waren unter anderem „Lady“, den der damalige US-Präsident Barack Obama in seine Musik-Playlist aufnahm, „Untitled“ (How Does It Feel) und „Really Love“. Seit der Jahrtausendwende veröffentlichte der US-Amerikaner nur noch sporadisch neue Werke. Seine Stilrichtung bewegte sich zwischen Soul, Jazz, Funk, R&B und Hip-Hop.
„Musikgeschäft verrücktes Spiel“
D‘Angelo wurde für 14 Grammys nominiert und gewann vier Auszeichnungen. „Das Musikgeschäft ist ein verrücktes Spiel, besonders für jemanden wie mich, der in Bezug auf die Kunst ein echter Purist ist. Der Versuch, den Druck des Kommerzes auszugleichen, ist wie eine Gratwanderung. Es ist ein schmaler Grat zwischen Standhaftigkeit und Wahnsinn“, sagte er einmal in einem Interview mit Rolling Stone. Er hatte immer wieder Probleme mit seinem Label, Schreibblockaden, aber auch mit Kokain und Alkohol.
Hier sehen Sie ein Posting von Missy Elliott:
„Wir sind traurig, dass er seiner Familie nur liebevolle Erinnerungen hinterlassen kann, aber wir sind unendlich dankbar für das Vermächtnis seiner außergewöhnlich bewegenden Musik“, erklärte seine Familie am Dienstag in einer Stellungnahme. Auch zahlreiche Promis wie Missy Elliott und DJ Premier posteten zum Tod des Künstlers. D‘Angelo starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
