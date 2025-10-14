Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Visionär des Soul“

US-Sänger D‘Angelo mit nur 51 Jahren gestorben

Society International
14.10.2025 20:33
(Bild: EPA/KABIR DHANJI)

Der Soul-Musiker D‘Angelo ist im Alter von nur 51 Jahren gestorben. Er sei nach „langem und mutigen Kampf gegen den Krebs von uns gegangen“, sagte seine Familie zum Magazin Variety. D‘Angelo hatte mit Hits wie „Brown Sugar“ und „Untitled“ (How Does It Feel) weltweit Charterfolge gefeiert.

0 Kommentare

Der Künstler hieß mit bürgerlichem Namen Michael D‘Angelo Archer. Das Musikmagazin Rolling Stone bezeichnet ihn unter anderem als „Pionier des Neo-Soul“ und „modernen Visionär“. Er habe seine Karriere als Songwriter für andere Musikerinnen und Musiker begonnen, sich jedoch schnell als Solokünstler etabliert – mit seinem Debütalbum „Brown Sugar“ (1995). Es folgten die Alben „Voodoo“ (2000) und „Black Messiah“ (2014). Alle drei schafften es in die Top 10 der Billboard-200-Albumcharts, „Voodoo“ erreichte dort den ersten Platz.

D‘Angelos bekannteste Hits waren unter anderem „Lady“, den der damalige US-Präsident Barack Obama in seine Musik-Playlist aufnahm, „Untitled“ (How Does It Feel) und „Really Love“. Seit der Jahrtausendwende veröffentlichte der US-Amerikaner nur noch sporadisch neue Werke. Seine Stilrichtung bewegte sich zwischen Soul, Jazz, Funk, R&B und Hip-Hop.

D‘Angelo hat sich als „Purist in Bezug auf Kunst“ bezeichnet.
D‘Angelo hat sich als „Purist in Bezug auf Kunst“ bezeichnet.(Bild: AP/Mark Von Holden)
Er starb am Dienstag an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Er starb am Dienstag an Bauchspeicheldrüsenkrebs.(Bild: AP/Rich Fury)

„Musikgeschäft verrücktes Spiel“
D‘Angelo wurde für 14 Grammys nominiert und gewann vier Auszeichnungen. „Das Musikgeschäft ist ein verrücktes Spiel, besonders für jemanden wie mich, der in Bezug auf die Kunst ein echter Purist ist. Der Versuch, den Druck des Kommerzes auszugleichen, ist wie eine Gratwanderung. Es ist ein schmaler Grat zwischen Standhaftigkeit und Wahnsinn“, sagte er einmal in einem Interview mit Rolling Stone. Er hatte immer wieder Probleme mit seinem Label, Schreibblockaden, aber auch mit Kokain und Alkohol.

Hier sehen Sie ein Posting von Missy Elliott:

„Wir sind traurig, dass er seiner Familie nur liebevolle Erinnerungen hinterlassen kann, aber wir sind unendlich dankbar für das Vermächtnis seiner außergewöhnlich bewegenden Musik“, erklärte seine Familie am Dienstag in einer Stellungnahme. Auch zahlreiche Promis wie Missy Elliott und DJ Premier posteten zum Tod des Künstlers. D‘Angelo starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
342.306 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
173.362 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.417 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3348 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1281 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
1005 mal kommentiert
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Mehr Society International
„Visionär des Soul“
US-Sänger D‘Angelo mit nur 51 Jahren gestorben
Hartes Urteil
Kollegin: Hemsworth ist „ein Baby mit Muskeln!“
Freunde statt Liebende
Hunziker betrachtet Ex Ramazzotti als „Bruder“
Sie wollte erst nicht!
Aber Trudeau ließ bei Perry einfach nicht locker!
15 Kilo weniger
Motsi Mabuse verrät Geheimnis ihrer Schlank-Figur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf