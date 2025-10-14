Bremst Alpen-Naturschutz Ausbau der Solarenergie?

Die Regierung will mit einem Gesetz den Erneuerbaren-Ausbau beschleunigen. In dem Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG) sollen bestimmte PV-Anlagen von der Genehmigungs- und Anzeigepflicht ausgenommen werden. Dazu zählen laut geplantem Gesetzestext etwa Freiflächen-PV-Anlagen im Grünland bis 1500 m² oder auch Freiflächen-Agri-PV-Anlage im Grünland bis 5000 m².