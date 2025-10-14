Bremst Alpen-Naturschutz Ausbau der Solarenergie?
Gesetz in Begutachtung
Drohen bald zugepflasterte Seeufer und Bergwiesen? Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer will den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen. Dazu sollen Genehmigungen von Solaranlagen rascher ablaufen. Laut Gesetzesentwurf sollen einige sogar genehmigungs- und anzeigenfrei werden. Doch es gibt ein Problem mit der Alpenkonvention.
Die Regierung will mit einem Gesetz den Erneuerbaren-Ausbau beschleunigen. In dem Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG) sollen bestimmte PV-Anlagen von der Genehmigungs- und Anzeigepflicht ausgenommen werden. Dazu zählen laut geplantem Gesetzestext etwa Freiflächen-PV-Anlagen im Grünland bis 1500 m² oder auch Freiflächen-Agri-PV-Anlage im Grünland bis 5000 m².
