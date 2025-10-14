WHO: Mindestens sieben Krebsarten alkoholbedingt

„Alkoholbesteuerung, eingeschränkte Verfügbarkeit und strenge Vermarktungsverbote verringern den Alkoholkonsum auf Bevölkerungsebene und verringern damit wiederum die Krebsbelastung“, heißt es in dem Bericht. Als weitere geeignete Maßnahmen sehen die Fachleute das Anheben des Mindestalters für den Kauf und Konsum von Alkohol sowie staatliche Monopole zur Kontrolle des Verkaufs. In Europa setzten das die Regierungen zu wenig um, obwohl es Belege für die Effektivität gebe, kritisiert die WHO.