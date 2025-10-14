Missbrauch an kranker Frau wird zu „Ungeschick“

„Sie sind ungeschickt gewesen“

„Sie gestehen aber zu, dass Sie es vielleicht ungeschickt gemacht haben aufgrund von Erfahrungsmangel?“, möchte der Vorsitzende Richter von dem Angeklagten wissen. Die Frage bejaht der Mann, der die Pflegeausbildung auf zweitem Bildungsweg absolvieren wollte. Das glaubt man ihm im Zweifel: „Sie sind ungeschickt gewesen. Das ist unstrittig.“ Es gibt einen Freispruch.