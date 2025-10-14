„Wir müssen bei Sozialhilfe noch strenger werden!“

Streichung der Unterstützung

Niederösterreich will den anderen Bundesländern zeigen, wie's geht. Zwar gilt bereits seit 2019 zwischen Enns und Leitha das strikteste Sozialhilfemodell, doch werden die Regeln jetzt noch verschärft. Derzeit kann Sozialhilfe-Beziehern, die keine Arbeit annehmen, die Unterstützung um die Hälfte gekürzt werden – bisher für vier Wochen.