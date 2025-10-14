Wie in Villach Klima-Geschichte geschrieben wurde

„Habe mir selbst das schönste Geschenk gemacht!“
Venezias Michi Svoboda
Im Oktober 1985 kamen 89 anerkannte Forscher aus aller Welt in Villach zusammen. Diese Konferenz der Kärntner Draustadt gilt als Grundstein für die heutige Weltklimapolitik.
„Erstmals in der Geschichte ist der Mensch dabei, das Weltklima zu ändern“ – das formulierten die Klimaforscher der World Meteorological Organization, des United Nations Environment Programme und des International Council for Science bei einer Konferenz von 9. bis 15. Oktober 1985 in Villach.
