Pläne um Postenschließungen: „Reines Gewurschtel“

„Ein Gewurschtel auf Kosten des Personals“

Warum sind diese Strukturmaßnahmen überhaupt notwendig? „Sie müssen augenscheinlich Dienststellen zusammenlegen, weil sie mit zu wenig Personal keine PI mehr korrekt betreiben können. Sind künftig alle Beamten auf ein und demselben Posten, dann geht es sich mit den Diensten eben besser aus“, betont der Politiker.