Frachter fuhr über Arktis von China nach Europa

Apropos russisches Flüssiggas: Laut einer aktuellen Greenpeace-Studie profitieren die Russen noch immer in erheblichem Maße von Energiegeschäften mit Unternehmen aus der EU. Allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres seien 12,8 Milliarden Kubikmeter russisches LNG in die EU importiert worden. Im ganzen Jahr 2021, also vor dem Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, seien es 15,9 Mrd. Kubikmeter LNG gewesen. Deutlich zurückgegangen sind demnach nur die Lieferungen von Pipeline-Gas aus Russland.