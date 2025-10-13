Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Vermarktung

Weinwirtschaft fordert mehr Mittel vom Bund

Wirtschaft
13.10.2025 13:43
Die Weinernte fällt heuer gut aus.
Die Weinernte fällt heuer gut aus.(Bild: P. Huber)

Trotz einer guten heurigen Ernte stehen die Winzer unter Druck. Denn die Kosten sind hoch, Exportmärkte gefährdet und die junge Generation greift immer seltener zum Weinglas. Weinbau-Präsident Johannes Schmuckenschlager fordert mehr Mittel vom Bund, die Weinwirtschaft spült immerhin über eine Milliarde Euro in die Staatskassen und generiert eine hohe Wertschöpfung.

0 Kommentare

Österreich ist ein Weinland, an der Wirtschaft hierzulande hängen viele Jobs und 3,8 Milliarden Euro Wertschöpfung. Präsident Johannes Schmuckenschlager sieht es als „das Rückgrat ländlicher Regionen“. Am größten ist die Wertschöpfung in Niederösterreich, ein Jobmotor ist Wein im Burgenland. Jeder 24. Arbeitsplatz entfällt darauf. Österreichweit sind es 68.000 Arbeitsplätze, die auf den Weinbau entfallen.

Weintouristen sind großzügiger
Ein großer Faktor ist auch der Weintourismus, so Wein-Marketing-Chef Chris Yorke. Dieser setzt 431 Millionen Euro um. „Gäste, die wegen des Weins in eine Urlaubsregion fahren, geben um 18 Prozent mehr pro Tag aus als andere Gäste“, so Yorke.

Weinwirtschaft ist „das Rückgrat ländlicher Regionen“, so Weinbau-Präsident Johannes ...
Weinwirtschaft ist „das Rückgrat ländlicher Regionen“, so Weinbau-Präsident Johannes Schmuckenchlager.(Bild: LKNÖ/Imre Antal)

„Und während sonst Konzerne wie Red Bull und die Brauunion dominieren, sind es in der Weinwirtschaft noch viele kleine und mittlere Betriebe“, sagt Schmuckenschlager. Kleine Betriebe nehmen zwar ab, denn es gibt auch Probleme für die Branche. Weltweit nimmt der Konsum ab, vor allem Jüngere trinken insgesamt weniger Alkohol.

Dazu kommen Schwierigkeiten im Export, wie auch Yorke bestätigt. „Die Zölle betreffen hier auch Österreich“, so der Weinmarketing-Chef. 

Wiedereinführung des Finanzierungsbeitrags gefordert
Schmuckenschlager fordert einen Beitrag des Bundes für den Verband „Österreich Wein Marketing“ (ÖWM), der derzeit aus der Branche und von Gemeinden und Ländern finanziert wird. Bis zu seiner Abschaffung 2013 betrug der Betrag ungefähr 800.000 Euro. „Es wäre kein riesiger Beitrag, würde aber viel helfen“, so der Weinbau-Präsident.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
336.202 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
144.375 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.414 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3328 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1280 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
968 mal kommentiert
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Mehr Wirtschaft
Mühlviertler Betrieb
Baufirma ist drei Jahre nach der Gründung pleite
Millionenstrafe
Ikea filmte in Wien Kunden bei PIN-Eingabe
Krone Plus Logo
Unendliche Geschichte
Projekt „Wälderhalle“ droht eingestampft zu werden
Experte Fleckl:
„Wenn es relevant wird, zieht Benko sich zurück“
Zwei Drittel besorgt
Umfrage in Industrie: „Diagnose ist ernüchternd“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf