Weinwirtschaft fordert mehr Mittel vom Bund

„Und während sonst Konzerne wie Red Bull und die Brauunion dominieren, sind es in der Weinwirtschaft noch viele kleine und mittlere Betriebe“, sagt Schmuckenschlager. Kleine Betriebe nehmen zwar ab, denn es gibt auch Probleme für die Branche. Weltweit nimmt der Konsum ab, vor allem Jüngere trinken insgesamt weniger Alkohol.