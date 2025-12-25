Weihnachtsfrieden  – nur ein Wunsch?

Eine Umfrage zeigt einmal aufs Neue, dass der Sinn des Weihnachtsfests für die Österreicher – ganz abgesehen von seinem religiösen Inhalt – vorwiegend im Frieden besteht. Frieden und Versöhnung ganz allgemein im weltpolitischen Sinne, Frieden aber auch im engsten Bereich der Familie und der zwischenmenschlichen Beziehungen.
EINERSEITS heißt es im Weihnachtsevangelium ja auch: „und Frieden den Menschen auf Erden“. Womit gesagt werden soll, dass die Ankunft des Erlösers für die Menschheit das Ende von Hass, Mord und Krieg bedeute.
ANDERERSEITS blieb die Lebensrealität der Menschen und auch der Verlauf der Weltgeschichte seit der Geburt des Jesus von Nazareth eine andere. Sie blieb nämlich eine von Unfrieden, von Gewalt, Hass und Krieg geprägte.
Von Frieden ist auch gegenwärtig weltweit keine Rede: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine geht mit unverminderter Gewalt weiter. Im Gazastreifen kommt es trotz eines offiziellen Waffenstillstands immer wieder zu Gewaltausbrüchen. In Ostasien drohen zwischen Kambodscha und Vietnam die Waffen zu sprechen. Und US-Truppen stehen Gewehr bei Fuß, um in Venezuela einzumarschieren.
Und im Familienkreis, sagt uns die Statistik, dass gerade zu Weihnachten – angeblich wegen überzogener und unerfüllter Erwartungen – immer wieder Streit ausbricht. Bis heute können die Menschen also das Friedensversprechen des Messias nicht erfüllen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.