Weihnachtsfrieden  – nur ein Wunsch?

Von Frieden ist auch gegenwärtig weltweit keine Rede: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine geht mit unverminderter Gewalt weiter. Im Gazastreifen kommt es trotz eines offiziellen Waffenstillstands immer wieder zu Gewaltausbrüchen. In Ostasien drohen zwischen Kambodscha und Vietnam die Waffen zu sprechen. Und US-Truppen stehen Gewehr bei Fuß, um in Venezuela einzumarschieren.