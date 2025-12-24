Was wir von früheren Weihnachten lernen können

Jaja, das waren Zeiten, als sich Familien am Land den Christbaum aus dem eigenen Wäldchen holten – und dabei keinesfalls das schönste Bäumchen wählten, sondern eher das schmächtigste. Ein paar solcher Christbäume sieht man in der aktuellen „Krone“.
Heute Abend wird man in österreichischen Wohnzimmern kaum solche mit nur wenigen Kugeln und ein paar Zuckerln geschmückte Bäumchen finden. Und selten darunter nur ein einziges Spielzeug für die Kinder und vielleicht noch eine Kleinigkeit für Eltern und Großeltern wie damals.
Den meisten geht es heute besser als unseren Eltern und Großeltern in den Fünfzigern und auch noch in den Sechzigern. Aber Weihnachten, das erzählen alle, die es erlebt haben, war auch damals schön, für manche sogar noch schöner.
Weniger Glitzer, weniger Tand, vor allem auch weniger Hektik: Vielleicht halten wir heute und in den kommenden Tagen wirklich ein wenig inne und besinnen uns der Tradition und der Wurzeln des Weihnachtsfestes.
In der heutigen „Krone“-Ausgabe widmen wir uns wieder auf vielen Seiten dem Fest des Jahres. Das ist uns ein großes Bedürfnis.
In diesem Sinne wünschen wir unseren Lesern frohe, stille, besinnliche Weihnachten!
