Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Was wir von früheren Weihnachten lernen können

Kolumnen
24.12.2025 06:00
Mund und Augen groß aufgerissen, die Überraschung stand der fünfjährigen Antonia Handl in der ...
Mund und Augen groß aufgerissen, die Überraschung stand der fünfjährigen Antonia Handl in der Kriegsweihnacht 1943 in Knittelfeld ins Gesicht geschrieben. Damals war ein Fotoblitz noch ein aufregendes Ereignis.(Bild: Handl)
0 Kommentare

Jaja, das waren Zeiten, als sich Familien am Land den Christbaum aus dem eigenen Wäldchen holten – und dabei keinesfalls das schönste Bäumchen wählten, sondern eher das schmächtigste. Ein paar solcher Christbäume sieht man in der aktuellen „Krone“.

Heute Abend wird man in österreichischen Wohnzimmern kaum solche mit nur wenigen Kugeln und ein paar Zuckerln geschmückte Bäumchen finden. Und selten darunter nur ein einziges Spielzeug für die Kinder und vielleicht noch eine Kleinigkeit für Eltern und Großeltern wie damals.

Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Den meisten geht es heute besser als unseren Eltern und Großeltern in den Fünfzigern und auch noch in den Sechzigern. Aber Weihnachten, das erzählen alle, die es erlebt haben, war auch damals schön, für manche sogar noch schöner.

Weniger Glitzer, weniger Tand, vor allem auch weniger Hektik: Vielleicht halten wir heute und in den kommenden Tagen wirklich ein wenig inne und besinnen uns der Tradition und der Wurzeln des Weihnachtsfestes.

Lesen Sie auch:
Weihnachten – ein Fest des Zusammenseins und des Friedens, und doch im Wandel ...
Raunächte, Krippen ...
Wie Weihnachten früher war, was davon übrig ist
23.12.2025

In der heutigen „Krone“-Ausgabe widmen wir uns wieder auf vielen Seiten dem Fest des Jahres. Das ist uns ein großes Bedürfnis.

In diesem Sinne wünschen wir unseren Lesern frohe, stille, besinnliche Weihnachten!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
136.167 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
120.340 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
97.922 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Was wir von früheren Weihnachten lernen können
„Krone“-Kommentar
Chanukka und Weihnachten
„Krone“-Kommentar
Ukraine ohne Weihnachtsfrieden
„Krone“-Kommentar
Vergiftetes Angebot
Sepp fällt auf
Jetzt passiert, was Schellhorn wohl nicht wollte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf