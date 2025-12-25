„Nicht allein“: Was uns Weihnachten wirklich sagt

„Fokussierter zu leben“ – das möchte der Pfarrer Eugen Länger aus dem Kärntner Lavanttal den Menschen jetzt zu Weihnachten „in Zeiten der vielen Krisen“ mitgeben. „Aber nicht in Hinblick auf die Krisen, sondern in Hinblick auf sich selbst und die Mitmenschen im kleinen Kreis.“ „Hoffnung hat für mich das menschlich-göttliche Antlitz eines Kindes, das in Armut in einer Futterkrippe liegt, weil die Welt sich unbehelligt weiterdreht, es gleichsam übersieht“, sagt der Salzburger Erzbischof Franz Lackner, der hofft, dass „Frieden auf Erden“ wirklich alle Menschen meint. „Die Hoffnung stirbt nie!“, betont der steirische Bischof Wilhelm Krautwaschl: „Selbst wenn es um den Tod geht, sagen wir als Christen: Das ist nicht das Ende. Nur weil sich rundherum manches ändert, muss man nicht verzweifeln.“