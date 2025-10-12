Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kolumne von David Narr

KI ist kein Feind, sondern ein Werkzeug

Tirol
12.10.2025 13:00
(Bild: ipopba – stock.adobe.com)

In seiner neuen Kolumne in der „Tiroler Krone“ spricht der Tiroler Lehrlingsexperte David Narr über Künstliche Intelligenz und wie das Zusammenarbeiten zwischen Mensch und Maschine funktionieren kann.

0 Kommentare

Künstliche Intelligenz ist da – und sie bleibt. Seit ein paar Jahren sorgen vor allem Chat GPT, Copilot & Co. für Gespräche darüber, welche Jobs bald anders aussehen. Die aktuelle Untersuchung von Microsoft, die reale Nutzungsdaten von Copilot auswertet, zeigt klar: KI unterstützt vor allem Wissensarbeit, Recherche, Textproduktion und Routine-Tasks im Büro – und dort entsteht das größte Risiko, auf Dauer den Arbeitsplatz zu verlieren. Analysen zeigen, dass Automatisierbares und Wissensarbeit am stärksten betroffen sind, handwerkliche Tätigkeiten dagegen deutlich weniger.

Zitat Icon

Physische Präsenz, Fingerspitzengefühl und situationsgerechte Problemlösung vor Ort sind Eigenschaften, die Maschinen und Sprachmodelle nicht einfach ersetzen.

David Narr, Lehrlingskoordinator des Landes Tirol

Was heißt das konkret für junge Leute, die vor der Berufswahl stehen? Kurz gesagt: Für viele typische Office-Tätigkeiten ist Anpassung angesagt. Wer dagegen praktisch talentiert ist und in Zukunft handwerklich arbeitet – als Sanitär- und Heizungstechniker, Dachdecker, Pflasterer oder Tischler – hat einen klaren Vorteil: KI kann nicht auf die Baustelle springen, keinen Wasserhahn reparieren oder Dämmplatten an der Fassade montieren. Physische Präsenz, Fingerspitzengefühl und situationsgerechte Problemlösung vor Ort sind Eigenschaften, die Maschinen und Sprachmodelle nicht einfach ersetzen. Berufe, die manuelle Fertigkeiten erfordern, bleiben langfristig gefragt.

Zitat Icon

Lehrbetriebe nutzen heute Tablet-Pläne, präzise Materiallisten und digitale Messdaten – doch die Umsetzung vor Ort bleibt Handwerkssache.

David Narr, Lehrlingskoordinator des Landes Tirol

Gleichzeitig gilt: KI ist kein Feind des Handwerks, sondern ein Werkzeug. In vielen Betrieben helfen digitale Planungs- und Kalkulationstools, Abläufe zu beschleunigen oder Angebote schneller zu erstellen. Aber das heißt nicht, dass der Beruf verschwindet. Eher ergänzt Digitalisierung das Können – sie macht Arbeit oft effizienter, nicht überflüssig. Lehrbetriebe nutzen heute Tablet-Pläne, präzise Materiallisten und digitale Messdaten – doch die Umsetzung vor Ort bleibt Handwerkssache. Diese Kombination erhöht die Qualität und spart Zeit, die in bessere Ausbildung und Kundendienst fließt. Die Lehrlinge von heute erhalten das Rüstzeug, um digitale Werkzeuge in ihrem Beruf bestmöglich einzusetzen.

Lesen Sie auch:
Lehre macht Laune, nicht nur bei jenen, die sich dafür entschieden haben: Das Image in der ...
Krone Plus Logo
Umfrage zeigt:
Wie das Image der Lehre verbessert werden kann
12.10.2025

Für die duale Ausbildung ist das eine starke Botschaft. Eine Lehrstelle bietet nicht nur Praxis, sondern echte Zukunftssicherheit: Man lernt ein Handwerk, bekommt Verantwortung und hat Chancen auf Weiterbildung und Meisterqualifikation. Eltern und Jugendliche sollten das bei der Entscheidungsfindung ernsthaft bedenken: Die Kombination aus praktischer Ausbildung und Bereitschaft zur Weiterbildung ist heute ein sehr stabiles Karrierefundament und genau das, was in unsicheren Zeiten Bestand haben wird.

Daher die gute Nachricht am Schluss: Wer heute eine Lehre macht, entscheidet sich nicht für ein „altes“ Berufsbild – er oder sie wählt eine moderne, anpassungsfähige und stabile Laufbahn. Genau darauf lässt sich bauen: Ausbildung, Praxis, Weiterbildung – das ist die beste Antwort auf die KI-Debatte.

Porträt von David Narr
David Narr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
228.070 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
138.665 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
123.338 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1356 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1308 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1104 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf