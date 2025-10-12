KI ist kein Feind, sondern ein Werkzeug

Gleichzeitig gilt: KI ist kein Feind des Handwerks, sondern ein Werkzeug. In vielen Betrieben helfen digitale Planungs- und Kalkulationstools, Abläufe zu beschleunigen oder Angebote schneller zu erstellen. Aber das heißt nicht, dass der Beruf verschwindet. Eher ergänzt Digitalisierung das Können – sie macht Arbeit oft effizienter, nicht überflüssig. Lehrbetriebe nutzen heute Tablet-Pläne, präzise Materiallisten und digitale Messdaten – doch die Umsetzung vor Ort bleibt Handwerkssache. Diese Kombination erhöht die Qualität und spart Zeit, die in bessere Ausbildung und Kundendienst fließt. Die Lehrlinge von heute erhalten das Rüstzeug, um digitale Werkzeuge in ihrem Beruf bestmöglich einzusetzen.