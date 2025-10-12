Wie das Image der Lehre verbessert werden kann

Diese eine Rolle machte Diane Keaton weltberühmt
Eine Umfrage unter Tirolerinnen und Tirolern zeigt: Das Image der Lehre ist gut, es könnte aber in Bereichen noch verbessert werden. Knapp drei Viertel sehen die Lehrausbildung positiv. Vor allem eine Altersgruppe sticht heraus.
Knapp drei Viertel der in der Studie befragten Tirolerinnen und Tiroler gaben an, dass die Lehrausbildung bei ihnen ein „sehr gutes“ (15%) beziehungsweise „eher positives“ (57%) Image besitzt: Das zeigt eine Umfrage der Imad Marktforschung unter 500 repräsentativ ausgewählten Tirolerinnen und Tirolern.
