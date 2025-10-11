Verwirrung um deutsche Sammelklage gegen Facebook

Der für Sammelklagen zuständige Referent der Verbraucherzentrale, Henning Fischer, sagte zur Vertagung des Prozesses: „Das ist für uns überraschend.“ Weiter sagte Fischer: „Wir betreten mit dieser Klage juristisches Neuland, weil es eine solche Klageart, oder eine solche Klage, bisher noch nicht gegen einen Beklagten im EU-Ausland gab.“ Es sei rechtlich offen, welches Gericht zuständig sei. Aus Sicht der Verbraucherzentrale ist es das Oberlandesgericht.