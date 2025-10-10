Knalleffekt: Krisper zieht sich aus Politik zurück

Bis zuletzt ihren Prinzipien treu

Bevor Krisper in die Politik ging, machte sie sich einen Namen als Menschenrechtsexpertin. Ihre berufliche Laufbahn führte sie unter anderem in die Menschenrechtsabteilung des Außenministeriums, zum UN-Flüchtlingskommissariat und zur EU-Delegation bei den Vereinten Nationen in Genf. Von 2009 bis 2017 arbeitete sie am Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte in Wien, wo sie sich auf Folterprävention spezialisierte.