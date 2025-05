„Ja-Nein-Frage“ führte zu Freispruch für Kurz

Kurz: „Alles in sich zusammengebrochen“

Nach dem Urteil richtet Kurz emotionale Worten an die Medien: „Ich bin jahrelang mit Vorwürfen konfrontiert worden – das wurde zelebriert und ist nun in sich zusammengebrochen.“ Das Urteil gegen Bernhard Bonelli bedauere er zutiefst. Kurz, der kürzlich zum zweiten Mal Vater wurde, kündigt eine Stellungnahme für die kommenden Tage an – jetzt wolle er nach Hause zu seiner Familie.