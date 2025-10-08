Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liste veröffentlicht

Lidl-Gründer Schwarz bleibt reichster Deutscher

Wirtschaft
08.10.2025 16:18
Lidl- und Kaufland- Gründer Dieter Schwarz ist laut dem Manager Magazin erneut der reichste ...
Lidl- und Kaufland- Gründer Dieter Schwarz ist laut dem Manager Magazin erneut der reichste Deutsche.(Bild: P. Huber)

Der Gründer der Supermärkte Lidl und Kaufland, Dieter Schwarz, ist wieder der reichste Deutsche. Das geht aus einer Liste des Manager Magazins hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach hat der 86-Jährige ein Vermögen von 46,5 Milliarden Euro.

0 Kommentare

Vergangenes Jahr waren es noch 43,7 Milliarden Euro. Hinter dem Gründer der Supermärkte folgen die BMW-Erbin Susanne Klatten und der BMW-Erbe Stefan Quandt mit einem geschätzten Vermögen von 36,1 Milliarden Euro. Schwarz hatte Klatten und Quandt im vergangenen Jahr – sowie schon einmal im Jahr 2022 – vom ersten Platz der 500 reichsten Deutschen verdrängt.

Die Familien Albrecht und Heister, die den Discounter Aldi Süd kontrollieren, landen mit einem Vermögen von etwa 27,7 Milliarden Euro auf dem dritten Platz. Dahinter folgt die Familie Merck des gleichnamigen Pharma- und Chemiekonzerns, die in den vergangenen Jahren noch auf dem dritten Platz lag.

Dieter Schwarz
Dieter Schwarz(Bild: glomex)

Vermögen der Reichsten steigt
Laut der Liste leben in Deutschland aktuell 256 Milliardärinnen und Milliardäre, im vergangenen Jahr waren es noch 249. Das ist ein neuer Rekord. Erstmals besitzt auch mehr als die Hälfte der reichsten Deutschen ein Vermögen von 1000 Millionen Euro oder mehr. Das Manager Magazin recherchierte unter anderem in Archiven und Registern sowie bei Personen wie Vermögensverwalterinnen und Vermögensverwaltern.

Die Liste wurde am Mittwoch bereits zum 25. Mal veröffentlicht. Seit 2001 hat sich das Gesamtvermögen der Top 100 von 263 Milliarden Euro auf 758 Milliarden Euro knapp verdreifacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat sich im selben Zeitraum lediglich verdoppelt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Paderborn hat ein 25-Jähriger eine Schülerin in einem Berufskolleg mit einem Messer ...
Alarm an Berufskolleg
Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein
Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.140 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
134.221 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
121.213 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1632 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1274 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1093 mal kommentiert
Mehr Wirtschaft
RBI-Chef Johann Strobl
Raiffeisen kämpft weiter um Ausstieg aus Russland
14 Mio. Euro Schulden
Baufirma mit 100 Mitarbeitern meldet Insolvenz an
Arbeitslosigkeit etc.
Fast jeder vierte Befragte hat weniger Einkommen
Liste veröffentlicht
Lidl-Gründer Schwarz bleibt reichster Deutscher
Krone Plus Logo
Forscher stellt klar:
„Der Skisport hat Zukunft – aber nicht für jeden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf