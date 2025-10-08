Lidl-Gründer Schwarz bleibt reichster Deutscher

Vermögen der Reichsten steigt

Laut der Liste leben in Deutschland aktuell 256 Milliardärinnen und Milliardäre, im vergangenen Jahr waren es noch 249. Das ist ein neuer Rekord. Erstmals besitzt auch mehr als die Hälfte der reichsten Deutschen ein Vermögen von 1000 Millionen Euro oder mehr. Das Manager Magazin recherchierte unter anderem in Archiven und Registern sowie bei Personen wie Vermögensverwalterinnen und Vermögensverwaltern.