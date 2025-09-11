Vorteilswelt
Neuer reichster Mensch

Musk in Milliardärs-Ranking nur noch Nummer zwei

Web
11.09.2025 07:43
Oracle-Gründer Ellison (links) überholte Musk im Bloomberg-Ranking.
Oracle-Gründer Ellison (links) überholte Musk im Bloomberg-Ranking.(Bild: AFP/TORU YAMANAKA, ALLISON ROBBERT)

Nach einem Kurssprung bei der Aktie des Software-Konzerns Oracle hat der 81-jährige Gründer Larry Ellison in der Liste der reichsten Menschen der Welt des Finanzdienstes Bloomberg Tech-Milliardär Elon Musk überholt. Ellisons Vermögen wuchs demnach durch den Schub am Mittwoch um rund 100 Milliarden Dollar – der bisher größte Anstieg binnen eines Tages.

In der Rangliste des Finanzdienstes kommt Ellison auf ein geschätztes Vermögen von 393 Milliarden Dollar, Musk auf 385 Milliarden Dollar. Beim Magazin „Forbes“, das Musks Vermögen mit aktuell gut 463 Milliarden Dollar deutlich höher einschätzt, blieb der Tesla-Chef hingegen weiter auf Platz eins. Die Milliardär-Ranglisten basieren auf Schätzungen.

  Wie viel Ellison auf die Geldwaage bringt, ist einfacher zu berechnen: Sein Vermögen besteht hauptsächlich aus dem Anteil von gut 40 Prozent an Oracle. Bei Musk ist es zwar größtenteils die Tesla-Beteiligung – aber bei ihm müssen auch Anteile an nicht börsennotierten Unternehmen wie der Raumfahrtfirma SpaceX oder seiner KI-Schmiede xAI mitberechnet werden.

Lesen Sie auch:
Laut Larry Ellison stehen wir kurz vor einer neuen Ära der Massenüberwachung durch KI.
Krone Plus Logo
Oracle-CEO Ellison
Wie der zweitreichste Mensch uns überwachen will
18.09.2024

Oracle wächst rasant im Cloud-Geschäft
Die Oracle-Aktie stieg im frühen US-Handel zeitweise um 40 Prozent. Der Tech-Konzern hatte die Anleger mit der Prognose für die Entwicklung seines Cloud-Geschäfts begeistert. Im vergangenen Quartal wuchsen die Erlöse bei Cloud-Infrastruktur im Jahresvergleich um 55 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar. Oracle sagte aber für das laufende Geschäftsjahr ein Plus von 77 Prozent auf 18 Milliarden Dollar voraus. Und für das Geschäftsjahr, das Ende Mai 2030 auslaufen wird, peilt der Konzern Cloud-Umsätze von 144 Milliarden Dollar an.

Oracle wittert ein großes Geschäft bei Rechenzentren für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Der Konzern will in Zukunft in großem Stil den ChatGPT-Entwickler OpenAI mit Rechenleistung aus der Cloud versorgen. Zu aktuellen Kunden gehören bereits TikTok und der Chipkonzern Nvidia.

