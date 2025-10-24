Zeitumstellung: So vermeiden Sie einen Mini-Jetlag

Mehr Verständnis für den eigenen Rhythmus

Die Diskussion um die Abschaffung der Zeitumstellung zeigt, dass das Thema mehr als reine Gewohnheit ist. Es betrifft das biologische Fundament des Menschen – den inneren Takt, der Gesundheit und Wohlbefinden prägt. Wer diesen Rhythmus kennt und respektiert, kann mit Veränderungen besser umgehen. Erholsamer Schlaf ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis eines fein abgestimmten Zusammenspiels aus Licht, Zeit und innerer Balance. Und vielleicht liegt genau darin der Vorteil dieser Stunde: Sie lenkt den Blick auf etwas, das im Alltag oft zu kurz kommt – den bewussten Umgang mit der eigenen Zeit.