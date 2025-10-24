Kaiser prescht vor: Will „Neutralität neu denken“

„Sky Shield ist für Österreich unverzichtbar“

„Wir müssen unsere Neutralität nicht aufgeben, um sie an die neuen Anforderungen anzupassen und zu erneuern“, aber es brauche ein klares Bekenntnis dazu, sich vor Angriffen zu schützen. Zum Schutz gehören auch Partnerschaften, so Kaiser. Eine davon sei die „innenpolitisch missbrauchte“ Initiative Sky Shield. Der Landeschef spielt damit auf die FPÖ an, die die Teilnahme an Sky Shield als Bruch der Neutralität bezeichnet.