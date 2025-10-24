Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geht um die Sicherheit

Kaiser prescht vor: Will „Neutralität neu denken“

Innenpolitik
24.10.2025 22:00
Der Kärntner Landeshauptmann rückt die europäische Initiative ins rechte Licht.
Der Kärntner Landeshauptmann rückt die europäische Initiative ins rechte Licht.(Bild: APA/GERD EGGENBERGER)

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser prescht anlässlich des Nationalfeiertags mit einem Appell für Wehrhaftigkeit vor. Er hält ein Plädoyer für das europäische Raketenabwehrprojekt Sky Shield und spricht sich dafür aus, „Neutralität neu zu denken“.

0 Kommentare

„Ich bin überzeugt: Die Zukunft unserer Neutralität liegt in einer aktiven, solidarischen und europäisch eingebetteten Sicherheits- und Friedenspolitik. Das bedeutet: Wir stehen fest an der Seite unserer europäischen Partner. Wir verteidigen unsere gemeinsamen Werte, und wir leisten unseren Beitrag zur Friedenssicherung“, sagt Kaiser in seinem Podcast, in dem die „Krone“ vorab hineinhören konnte.

„Sky Shield ist für Österreich unverzichtbar“
„Wir müssen unsere Neutralität nicht aufgeben, um sie an die neuen Anforderungen anzupassen und zu erneuern“, aber es brauche ein klares Bekenntnis dazu, sich vor Angriffen zu schützen. Zum Schutz gehören auch Partnerschaften, so Kaiser. Eine davon sei die „innenpolitisch missbrauchte“ Initiative Sky Shield. Der Landeschef spielt damit auf die FPÖ an, die die Teilnahme an Sky Shield als Bruch der Neutralität bezeichnet.

Wiederaufrüstung ist zum Schutz gegen Bedrohungen notwendig geworden.
Wiederaufrüstung ist zum Schutz gegen Bedrohungen notwendig geworden.(Bild: Diehl)

„In aller Deutlichkeit: Sky Shield ist für den Schutz der österreichischen Bevölkerung unverzichtbar! Das habe ich in vielen Gesprächen mit hochrangigen Experten und Verantwortungsträgern unter anderem in Brüssel bestätigt bekommen“, betont der Landeshauptmann.

Die Schweizer Nationalratspräsidentin Maja Riniker
Die Schweizer Nationalratspräsidentin Maja Riniker(Bild: Parlamentsdirektion/Johannes Zinner)

Die Initiative Sky Shield ist ein gemeinsames europäisches Projekt, bei dem mehrere Staaten - darunter auch neutrale wie die Schweiz – zusammenarbeiten, um ein modernes Schutzsystem gegen Bedrohungen aus der Luft aufzubauen. Konkret heißt das: Es geht um Abwehr von Drohnen, Marsch- oder Flugkörpern, also Technologien, mit denen Angriffe über große Entfernungen oder per Lufttechnik erfolgen können. Bedrohungen, die nicht an nationalen Grenzen haltmachen.

Lesen Sie auch:
Ein Kriegsschiff im Meer, das der „Aleksandr Shabalin“ sehr ähnlich schaut. (Symbolbild)
Von Küste sichtbar
Russisches Kriegsschiff ankert vor deutscher Insel
24.10.2025
„Völlig inakzeptabel“
Stocker warnt vor „Provokation“ durch Drohnen
01.10.2025

Erst diese Woche hat die Schweizer Nationalratspräsidentin Maja Riniker, bei einem Besuch im österreichischen Parlament auf Einladung des blauen Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz gemeint: „Neutralität muss mit der Zeit gehen. Sie muss weiterentwickelt werden, so wie sich unsere Gesellschaft und unsere Außenpolitik verändern. Nur so bleibt Neutralität wirksam.“ Eine Gefährdung der Neutralität durch Sky Shield werde es nicht geben, so Riniker.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.780 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
244.452 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.868 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Innenpolitik
Geht um die Sicherheit
Kaiser prescht vor: Will „Neutralität neu denken“
Mit Distanz-Waffen
Selenskyj will Putin an Verhandlungstisch zwingen
Unabhängiges Komitee
Hamas akzeptiert Gaza-Verwaltung durch Experten
Petition läuft weiter
Flughafen Innsbruck: Verkehrsministerium am Zug
Kampagne vermutet
Türkei: Klage gegen Oppositionsführer abgewiesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf