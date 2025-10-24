Orkanartige Böen: Sturm wütet in Deutschland

Wochenende wird „alles andere als gemütlich“

Der Höhepunkt des Sturms dürfte am Freitagabend erreicht werden, ganz vorbei ist es mit dem Unwetter aber noch nicht. Das Wochenende bleibt vor allem an der Nordsee „alles andere als gemütlich, zumal dort auch kräftiger Regen dabei ist“, sagte Tanja Egerer, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes, wie die „Frankfurter Allgemeine“ berichtete. Aber auch in anderen Teilen Deutschlands muss die Bevölkerung mit Wind und Regenschauern rechnen.