Tennis: Musetti komplettiert Wien-Halbfinale

„Ich freue mich riesig, im Halbfinale zu sein, aber ich wollte natürlich ein schönes Match zu zeigen. Ich habe mich gefreut auf die Challenge, aber es ist wie es ist.“ Zverev, der somit seinen 300. Hartplatzsieg seiner Karriere „geschenkt“ bekam, trifft nun am Samstag auf Musetti. Der als Nummer vier gesetzte Italiener, der am 19. November sein Land im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Österreich in Bologna anführen wird, ließ dem Franzosen Corentin Moutet keine Chance. Zverev steht zum zweiten Mal in Wien in der Vorschlussrunde, zuletzt war dies 2021, und damals holte er den Titel.