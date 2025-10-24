Herbert Föttinger: „Ich bin ein fauler Mensch“

Als Hartmann dem Schauspieler vorschlug, das Stück aufzuführen, war die erste Reaktion eine skeptische. Föttinger habe sich gedacht: „Ich bin ein fauler Mensch. Ich will eigentlich gar nicht so viel Text lernen“. Auch die negativen Schlagzeilen, die um die Person des Direktors kursierten, sorgten dafür, dass das Projekt auf der Kippe stand. Doch die Devise war „kein Angsthase sein“ und so entschieden sich Föttinger und Hartmann dazu, den „Theatermacher“ gemeinsam auf die Bühne zu bringen.