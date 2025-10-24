Droht Wien-Turnier Gefahr durch Saudi-Masters?

Sinner und Alexander Zverev erhoffen sich, dass dadurch die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien verbessert wird. „Es ist schon in den letzten drei Jahren viel weitergegangen“, behauptet der Deutsche, der sich dort „sehr wohl fühlt“ und als Beispiel für seine Behauptung anführt, dass auch viele Frauen im Publikum gesessen hätten. Die Erfahrung lehrt jedoch eher, dass so etwas kaum funktioniert. Man denke nur an Russland und die Fußball-WM 2018.