Achtung, Virenfallen: Wo im Büro die Keime lauern!

Der Büroalltag ist geprägt von verschiedensten Handgriffen. Diese hinterlassen Spuren, und zwar in Form von Keimen. Ein erkälteter Mitarbeiter reicht dann aus, um die halbe Belegschaft krankzumachen. Dies zeigte eine Studie der University of Arizona (USA) eindrucksvoll: Büroarbeitsplätze können bis zu 400 Mal schmutziger sein als eine öffentliche Toilette.