Achtung, Virenfallen: Wo im Büro die Keime lauern!

Überall häufen sich die Krankmeldungen. Tatsächlich ist Vorsicht geboten, denn ein verkühlter Mitarbeiter reicht aus, um alle anderen anzustecken, wie Studien bewiesen. An bestimmten Oberflächen im Büro befinden sich besonders oft verschiedene Krankmacher.
Der Büroalltag ist geprägt von verschiedensten Handgriffen. Diese hinterlassen Spuren, und zwar in Form von Keimen. Ein erkälteter Mitarbeiter reicht dann aus, um die halbe Belegschaft krankzumachen. Dies zeigte eine Studie der University of Arizona (USA) eindrucksvoll: Büroarbeitsplätze können bis zu 400 Mal schmutziger sein als eine öffentliche Toilette.
