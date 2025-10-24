Über 150 Spuren und ein möglicher Super-Detektiv

Wer ist der rätselhafte „Detektiv“?

Rund 100 Ermittler von Einheiten zur Bekämpfung schwerer Kriminalität sowie des Handels mit Kulturgütern seien mit der Suche nach den Tätern beschäftigt. Kurios dabei: Ein elegant gekleideter Mann, der im Innenhof des Louvre neben der Pariser Polizei posiert hat, wird nun bei Social Media als möglicher Fall-Löser und Sherlock Holmes gehandelt. Ob er tatsächlich in aufklärerischer Sache vor Ort gewesen ist, bleibt zu bezweifeln. Der Urheber des Fotos Thibault Camus erklärte gestern jedenfalls, dass der „Detektiv“ ein Passant gewesen sei, der ihm aufgrund seiner Kleidung aufgefallen war. Er fügte hinzu, dass er nicht wisse, ob er Franzose, Tourist, oder Engländer sei.