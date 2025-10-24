Vorteilswelt
„Verstehe es nicht“

Ex-Tour-Fahrer Paco Wrolich gestürzt!

Kärnten
24.10.2025 21:55
Peter „Paco“ Wrolich
Peter „Paco“ Wrolich(Bild: GEPA)

Knall im Kärntner Radsportverband (LRV): Peter „Paco“ Wrolich ist nach acht Jahren Amtszeit nicht mehr Präsident. Das sagt der ehemalige Tour-de-France-Fahrer dazu, das wollen die Vereine nun – und das ist sein Nachfolger. 

Großer Knall im Kärntner Radsportverband! Bei der ordentlichen LRV-Generalversammlung in Villach wurde Präsident Peter „Paco“ Wrolich von den Vereinen abgewählt – nach acht Jahren Amtszeit!

Kärnten

