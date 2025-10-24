USA und Katar drohen EU mit Gas-Lieferstopp

Dreht uns die EU-Bürokratie den Gashahn zu? In einem offenen Brief drohen die USA und Katar mit einem Stopp der Lieferungen von Flüssiggas (LNG), sollte die EU am geplanten Lieferkettengesetz festhalten. Eine neue Versorgungskrise steht im Raum. Die Folgen wären auch für Österreich verheerend, zwei Drittel der LNG-Mengen kommen europaweit aus diesen beiden Ländern.
Eine hauchdünne Mehrheit im EU-Parlament hat die weiteren Verhandlungen über eine Entbürokratisierung gestoppt und eine Abschwächung der bürokratischen Lieferketten-Richtlinie verhindert. Damit sollen Unternehmen ab Mitte 2027 verpflichtet werden, in ihren Lieferketten auf Verstöße gegen Umweltauflagen und Menschenrechtsverstöße zu schauen. Doch die damit einhergehende Bürokratie nimmt Ausmaße an, die aus Sicht vieler Kritiker klar die Wettbewerbsfähigkeit gefährden; das „Bürokratiemonster“ findet offenbar auch außerhalb der EU wenig Anklang. Denn damit müssen die Lieferanten höhere Standards einhalten und diese akribisch nachweisen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.