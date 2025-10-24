USA und Katar drohen EU mit Gas-Lieferstopp

Eine hauchdünne Mehrheit im EU-Parlament hat die weiteren Verhandlungen über eine Entbürokratisierung gestoppt und eine Abschwächung der bürokratischen Lieferketten-Richtlinie verhindert. Damit sollen Unternehmen ab Mitte 2027 verpflichtet werden, in ihren Lieferketten auf Verstöße gegen Umweltauflagen und Menschenrechtsverstöße zu schauen. Doch die damit einhergehende Bürokratie nimmt Ausmaße an, die aus Sicht vieler Kritiker klar die Wettbewerbsfähigkeit gefährden; das „Bürokratiemonster“ findet offenbar auch außerhalb der EU wenig Anklang. Denn damit müssen die Lieferanten höhere Standards einhalten und diese akribisch nachweisen.