WhatsApp kämpft mit neuen Funktionen gegen Betrug

Schutz bei Videoanrufen und verdächtigen Nachrichten

Konkret sollen WhatsApp und Meta Messenger, der vormalige Facebook Messenger, neue Funktionen erhalten, die im Ernstfall gegen kriminelle Übergriffe schützen sollen: Dabei warnt WhatsApp seine Nutzer nun vor Videoanrufen, wenn sie ihren Bildschirm mit unbekannten Kontakten teilen. Diese Funktion soll vor einer häufig genutzten Betrugsmasche schützen, bei der Kriminelle unter Druck versuchen, durch das „Screen Sharing“ an private Zugangsdaten und sensible Informationen zu gelangen.