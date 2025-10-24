„Absolut möglich!“ Riesch glaubt an Ski-Sensation

Die ehemalige Ski-Rennläuferin Maria Riesch hat erklärt, dass sie ihrer Freundin und ehemaligen Konkurrentin Lindsey Vonn in dieser Saison einen großen Coup zutraut. Eine Olympia-Medaille für die 41-Jährige wäre zwar eine Sensation, aber durchaus möglich, so die Deutsche.
„Es wäre wirklich eine Sensation, wenn sie dort wieder eine Medaille gewinnen würde, aber sie hat gezeigt, dass es absolut möglich ist“, erklärt Riesch gegenüber „Olympics.com“. Ihre ehemalige Konkurrentin ist in der vergangenen Saison nach über fünf Jahren in den Weltcup zurückgekehrt.
Rekord im Weltcup
Mit ihrem zweiten Platz im Super-G von Sun Valley wurde die US-Amerikanerin die älteste Skifahrerin, die im Weltcup auf dem Stockerl stand. Wenn es nach Riesch geht, nicht der letzte große Coup, den Vonn schaffen könnte.
Dabei wurde auch die Deutsche vom Comeback zuerst überrascht: „Ich war wirklich überrascht, dass sie es tat, sie hat schließlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, hatte auch schwere Verletzungen und schlimme Stürze“. Allerdings: „Auf der anderen Seite macht ihr das Skifahren nach wie vor großen Spaß. Und wie ich sie kenne, hat sie am meisten Spaß, wenn sie schnell ist.“
