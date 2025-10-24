Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Chance am Samstag

Kuriose TSG-Serie! Ilzer will „Fluch“ brechen

Deutsche Bundesliga
24.10.2025 20:38
Christian Ilzer will den ersten Heimsieg der Saison.
Christian Ilzer will den ersten Heimsieg der Saison.(Bild: GEPA)

Gelingt es der TSG-Hoffenheim und Trainer Christian Ilzer am Samstag ihren kuriosen „Heim-Fluch“ zu beenden? Obwohl man allgemein mit dem Start in die neue Saison zufrieden ist, hat man zu Hause nämlich drei Niederlagen in drei Spielen kassiert. Ilzer appelliert jetzt an seine Mannschaft.

0 Kommentare

„Das ist etwas, was wir vom Tisch haben wollen“, stellt der Österreicher am Freitag klar. Er nimmt seine Mannschaft vor dem Duell gegen Heidenheim am Samstag (ab 15.30 Uhr) in die Pflicht. Gegen den Tabellenvorletzten sollen es drei Punkte werden.

Gelingt jetzt die Heim-Wende?
„Wir müssen kollektiv eine extrem starke Leistung in allen Phasen auf den Platz bringen. Wenn uns das gelingt, dann ist die Möglichkeit, zu Hause zu gewinnen, genauso groß wie auswärts zu gewinnen“, so Ilzer mit Blick auf die kuriose Heimstatistik der aktuellen Saison.

Während es auswärts mit drei Siegen und einem Remis sehr gut läuft, ist in der heimischen Arena für Hoffenheim bisher nichts zu holen. Gegen Heidenheim könnte der „Fluch“ nun also gebrochen werden. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.769 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
243.453 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.862 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Neue Chance am Samstag
Kuriose TSG-Serie! Ilzer will „Fluch“ brechen
Bundesliga im Ticker
LIVE: Werder Bremen im Einsatz gegen Union Berlin
Neuer auf Bayern-Bank
„Faire Chance“: Kompany nimmt Torwartwechsel vor
Gute Nachricht!
Zurück am Platz: Musialas Comeback rückt näher
CL-Gala von ÖFB-Kicker
„Wunderwuzzi!“ Lobeshymnen für Laimer nach Torfest

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf