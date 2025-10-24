Kuriose TSG-Serie! Ilzer will „Fluch“ brechen

Gelingt es der TSG-Hoffenheim und Trainer Christian Ilzer am Samstag ihren kuriosen „Heim-Fluch“ zu beenden? Obwohl man allgemein mit dem Start in die neue Saison zufrieden ist, hat man zu Hause nämlich drei Niederlagen in drei Spielen kassiert. Ilzer appelliert jetzt an seine Mannschaft.
„Das ist etwas, was wir vom Tisch haben wollen“, stellt der Österreicher am Freitag klar. Er nimmt seine Mannschaft vor dem Duell gegen Heidenheim am Samstag (ab 15.30 Uhr) in die Pflicht. Gegen den Tabellenvorletzten sollen es drei Punkte werden.
Gelingt jetzt die Heim-Wende?
„Wir müssen kollektiv eine extrem starke Leistung in allen Phasen auf den Platz bringen. Wenn uns das gelingt, dann ist die Möglichkeit, zu Hause zu gewinnen, genauso groß wie auswärts zu gewinnen“, so Ilzer mit Blick auf die kuriose Heimstatistik der aktuellen Saison.
Während es auswärts mit drei Siegen und einem Remis sehr gut läuft, ist in der heimischen Arena für Hoffenheim bisher nichts zu holen. Gegen Heidenheim könnte der „Fluch“ nun also gebrochen werden.
