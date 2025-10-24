Bullen hadern: „War wie ein Überfall auf uns“

Binnen acht Minuten kassierte Salzburg am Donnerstag im Europa-League-Duell mit Ferencváros drei Gegentore, schenkte so das Spiel her und verlor mit 2:3. Die Ernüchterung bei den Bullen war im Anschluss groß. „So kann man nicht gewinnen. Drei Gegentore in acht Minuten in unserem Stadion – das ist einfach schlecht“, meinte Maurits Kjaergaard. Kerim Alajbegovic sprach über die Gefühlslage auf dem Platz: „Es war wie ein Überfall auf uns, wir waren plötzlich nicht mehr da. Aber warum wir die Kontrolle verloren haben, weiß ich nicht.“