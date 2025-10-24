ÖFB-Teamchef sah Sensations-Sieg von Liefering

Prominenter Gast beim Zweitliga-Spiel zwischen Liefering und St. Pölten auf den Rängen der Red Bull Arena. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick schaute sich das Match genauso wie Salzburg-Trainer Thomas Letsch an. Beide sahen ein mutiges Liefering, das im Gegensatz zu den Spielern davor mit viel Energie auftrat. Dass mit St. Pölten der bisher ungeschlagene Tabellenführer zu Gast war, war nicht zu sehen. Aboubacar Camara traf sogar – allerdings aus einer Abseitsposition. Und die jungen Salzburger belohnten sich kurz nach der Pause auf legale Weise für ihren engagierten Auftritt. Rocco Zikovic schoss das viel umjubelte 1:0.