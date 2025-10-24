ÖFB-Teamchef sah Sensations-Sieg von Liefering

Liefering sorgte Freitagabend für eine faustdicke Überraschung. Nach bislang schwachen Ergebnissen fügten die jungen Salzburger Tabellenführer St. Pölten die erste Saisonniederlage zu. Österreich-Trainer Ralf Rangnick schaute zu.
Prominenter Gast beim Zweitliga-Spiel zwischen Liefering und St. Pölten auf den Rängen der Red Bull Arena. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick schaute sich das Match genauso wie Salzburg-Trainer Thomas Letsch an. Beide sahen ein mutiges Liefering, das im Gegensatz zu den Spielern davor mit viel Energie auftrat. Dass mit St. Pölten der bisher ungeschlagene Tabellenführer zu Gast war, war nicht zu sehen. Aboubacar Camara traf sogar – allerdings aus einer Abseitsposition. Und die jungen Salzburger belohnten sich kurz nach der Pause auf legale Weise für ihren engagierten Auftritt. Rocco Zikovic schoss das viel umjubelte 1:0.
Nur eine Minute später hatte die Mannschaft von Trainer Daniel Beichler Glück. St. Pölten traf nur die Stange, doch die Jungbullen standen sehr offen und wurden weitere 60 Sekunden später von Marco Hausjell mit dem Ausgleich bestraft. Doch Liefering kam zurück: Jakob Brandtner haute einen Freistoß an der Sechzehnergrenze perfekt ins Kreuzeck.
In der 71. Minute kombinierten sich Oliver Lukic und Enrique Aguilar sehenswert im gegnerischen Strafraum durch. Am Ende schloss Lukic zum verdienten 3:1 ab. In der Nachspielzeit wackelte zwar noch die Latte vom Lieferinger Tor, das änderte aber nichts mehr am 3:1-Erfolg – dem zweiten in dieser Spielzeit – von den Jungbullen.
ADMIRAL 2. Liga: LIEFERING – ST. PÖLTEN 3:1 (0:0). Torfolge: 1:0 (48.) Zikovic, 1:1 (50.) Hausjell, 2:1 (63.) Brandtner, 3:1 (71.) Lukic.– FC Liefering (4-1-3-2): Zawieschitzky; Hussauf, Zabransky, Zikovic, Brandtner; Striednig; Riquelme, Lukic, Aguilar (88. Ivanschitz); Camara (90. Fernandes-Neto), Murillo (74. Verhounig). – Red Bull Arena, Macanovic.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.