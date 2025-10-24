Vorteilswelt
3:1 gegen St. Pölten

ÖFB-Teamchef sah Sensations-Sieg von Liefering

Salzburg
24.10.2025 19:55
Ralf Rangnick (hinten rechts) schaute bei Liefering gegen St. Pölten zu.
Ralf Rangnick (hinten rechts) schaute bei Liefering gegen St. Pölten zu.(Bild: GEPA)

Liefering sorgte Freitagabend für eine faustdicke Überraschung. Nach bislang schwachen Ergebnissen fügten die jungen Salzburger Tabellenführer St. Pölten die erste Saisonniederlage zu. Österreich-Trainer Ralf Rangnick schaute zu.

Prominenter Gast beim Zweitliga-Spiel zwischen Liefering und St. Pölten auf den Rängen der Red Bull Arena. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick schaute sich das Match genauso wie Salzburg-Trainer Thomas Letsch an. Beide sahen ein mutiges Liefering, das im Gegensatz zu den Spielern davor mit viel Energie auftrat. Dass mit St. Pölten der bisher ungeschlagene Tabellenführer zu Gast war, war nicht zu sehen. Aboubacar Camara traf sogar – allerdings aus einer Abseitsposition. Und die jungen Salzburger belohnten sich kurz nach der Pause auf legale Weise für ihren engagierten Auftritt. Rocco Zikovic schoss das viel umjubelte 1:0.

Nur eine Minute später hatte die Mannschaft von Trainer Daniel Beichler Glück. St. Pölten traf nur die Stange, doch die Jungbullen standen sehr offen und wurden weitere 60 Sekunden später von Marco Hausjell mit dem Ausgleich bestraft. Doch Liefering kam zurück: Jakob Brandtner haute einen Freistoß an der Sechzehnergrenze perfekt ins Kreuzeck.

Alexander Murillo und Liefering hatten gegenüber Buchegger (hinten) die Nase vorne.
Alexander Murillo und Liefering hatten gegenüber Buchegger (hinten) die Nase vorne.(Bild: Tröster Andreas)

In der 71. Minute kombinierten sich Oliver Lukic und Enrique Aguilar sehenswert im gegnerischen Strafraum durch. Am Ende schloss Lukic zum verdienten 3:1 ab. In der Nachspielzeit wackelte zwar noch die Latte vom Lieferinger Tor, das änderte aber nichts mehr am 3:1-Erfolg – dem zweiten in dieser Spielzeit – von den Jungbullen.

ADMIRAL 2. Liga: LIEFERING – ST. PÖLTEN 3:1 (0:0). Torfolge: 1:0 (48.) Zikovic, 1:1 (50.) Hausjell, 2:1 (63.) Brandtner, 3:1 (71.) Lukic.– FC Liefering (4-1-3-2): Zawieschitzky; Hussauf, Zabransky, Zikovic, Brandtner; Striednig; Riquelme, Lukic, Aguilar (88. Ivanschitz); Camara (90. Fernandes-Neto), Murillo (74. Verhounig). – Red Bull Arena, Macanovic.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
