Abstieg droht! ÖFB-Frauen unterliegen Tschechien

Die Österreicherinnen waren mit einer Notbesetzung nach Uherske Hradiste im Südosten Tschechiens gereist. Das Fehlen der fünf Stützen Barbara Dunst, Lilli Purtscheller, Sarah Zadrazil, Marie-Therese Höbinger, Marina Georgieva und Torfrau Manuela Zinsberger war ein Handicap, das sich am Feld widerspiegeln sollte. Österreich, als Nummer 19 der Welt an sich in der Favoritenrolle, fand in nahezu allen Belangen schwer ins Spiel. Der Weltranglisten-31. wirkte präsenter und zielstrebiger.