Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schonfrist verlängert

Support endet: Viele Computer werden bald unsicher

Digital
08.10.2025 16:52
Microsoft dreht den Hahn beim Support zu – dadurch steht für viele Nutzer wohl eine kostspielige ...
Microsoft dreht den Hahn beim Support zu – dadurch steht für viele Nutzer wohl eine kostspielige Neuanschaffung ins Haus.(Bild: AFP/IDREES MOHAMMED)

Für Millionen PC-Nutzer rückt ein teures Problem näher: Wenn Microsoft den Support für Windows 10 im kommenden Jahr einstellt, könnten viele ältere Computer schlicht nicht mehr sicher betrieben werden – oder müssten durch neue ersetzt werden. Immerhin: Der US-Softwarekonzern hat die Schonfrist für das beliebte Betriebssystem nun um ein Jahr verlängert.

0 Kommentare

Microsoft gab bekannt, dass nach dem offiziellen Support-Ende am 14. Oktober 2025 private Nutzer mit Microsoft-Account noch ein Jahr lang kostenlose Sicherheitsupdates erhalten. Ursprünglich war für diese sogenannten „Extended Security Updates“ (ESU) eine Gebühr von rund 30 Dollar (25,70 Euro) pro Jahr vorgesehen.

Nach Kritik von Verbraucherschützern – unter anderem berichtet die Stiftung Warentest – wurde das Modell in Europa angepasst: Wer ein Microsoft-Konto besitzt, bekommt das Zusatzjahr nun kostenlos. Nutzer mit rein lokalem Benutzerkonto müssen jedoch umsteigen.

System läuft bei uns noch auf fast jedem zweiten Rechner
Besonders in Österreich sind viele betroffen: Laut Statcounter läuft Windows 10 im September 2025 noch auf rund 45 Prozent aller Privatrechner. Für einen Wechsel auf Windows 11 ist allerdings oft eine Neuanschaffung nötig.

Lesen Sie auch:
240 Millionen Windows-Computer drohen voreilig als Elektroschrott zu enden.
Krone Plus Logo
Elektroschrott
Ist auch Ihr Windows-PC bald reif für die Tonne?
27.12.2023
Krone Plus Logo
„Brandgefährlich“
Millionen Windows-Rechnern droht „Security-Fiasko“
03.01.2025

Der Grund: Microsoft hat die Hardwareanforderungen deutlich verschärft. So verlangt Windows 11 unter anderem ein Trusted Platform Module (TPM) – ein Sicherheitschip, der bei vielen älteren PCs nicht verbaut ist.

Investition oder Einfallstor für Hacker
Wer nach dem Supportende auf Windows 10 bleibt, riskiert, durch Sicherheitslücken angreifbar zu werden. Unentdeckte und nicht mehr geschlossene Schwachstellen könnten zum Einfallstor für Hacker werden.

Als Alternativen stehen ein Umstieg auf Windows 11 (sofern die Hardware kompatibel ist), der Kauf eines neuen Rechners oder der Wechsel zu anderen Betriebssystemen wie macOS oder Linux im Raum.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Ein Machtverlust droht
Wieso Mobilfunker das superdünne iPhone fürchten
Krone Plus Logo
Nvidia-Navi, Laserturm
KI-Wischroboter Dreame Aqua10 Ultra Roller im Test
Krone Plus Logo
„Funkgerät“ eingebaut
Xiaomi 15T: Mit diesem Handy braucht man kein Netz
Krone Plus Logo
Beeindruckende Kamera
iPhone 17 Pro im Test: Wie gut zoomt es wirklich?
Krone Plus Logo
Überzeugt iPhone Air?
Apple vs. Samsung: Zwei superdünne Handys im Duell
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.140 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
134.221 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
121.213 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1632 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1274 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1093 mal kommentiert
Mehr Digital
Schonfrist verlängert
Support endet: Viele Computer werden bald unsicher
„AI first“
EU will Wirtschaft bei KI unter die Arme greifen
Starke neue KI-Allianz
AMD & OpenAI wollen Nvidias Chipdominanz brechen
Ausführliche Antwort
Google startet KI-Modus für seine Suche in Europa
Gesundheitsgefahr
Familien klagen TikTok, Instagram und Facebook

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf