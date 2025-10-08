Vorteilswelt
Verdächtige Boeing

Alarmstart in Österreich: Eurofighter steigen auf

Österreich
08.10.2025 16:07
Funkstille im Himmel: Das Bundesheer jagte eine stumme Passagiermaschine.
Funkstille im Himmel: Das Bundesheer jagte eine stumme Passagiermaschine.(Bild: Pail Sepp)

Plötzlicher Einsatz am Mittwochvormittag über Österreich: Zwei Eurofighter des Bundesheeres sind um 11.50 Uhr zu einem sogenannten „Alarmstart 2“ aufgestiegen, nachdem der Funkkontakt zu einer Boeing 737 abgerissen war. Die Maschine war auf dem Weg von Ungarn nach Dublin.

Nur wenige Minuten später konnte Entwarnung gegeben werden – doch der Vorfall zeigt, wie sensibel die Luftraumüberwachung funktioniert.

Crew reagierte nicht auf Funkanfragen
Wie Bundesheer-Pressesprecher Michael Bauer auf X (vormals Twitter) mitteilte, wurde der Alarmstart ausgelöst, weil die Crew der Boeing nicht auf Funkanfragen reagierte. Um 11.57 Uhr – also sieben Minuten nach Auslösen des Alarms – gelang die Wiederherstellung der Verbindung, der Einsatz wurde daraufhin beendet.

Wie Bauer weiter ausführte, fliegt bei solchen Einsätzen ein Eurofighter neben dem Flugzeug, während der zweite die Maschine von hinten absichert. Reagiert das zivile Flugzeug auch dann nicht, kann es zur Landung gezwungen werden. „So weit ist es aber noch nie gekommen“, betonte der Sprecher.

Kein Einzelfall
Der Vorfall ist kein Einzelfall: Jährlich durchqueren rund 1,3 Millionen Flugzeuge den österreichischen Luftraum. Etwa alle sieben bis zehn Tage müssen Abfangjäger des Bundesheeres aufsteigen, um verdächtige oder nicht erreichbare Maschinen zu kontrollieren.

