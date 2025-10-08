Raiffeisen kämpft weiter um Ausstieg aus Russland

Die Geschichte rund um das Raiffeisen-Geschäft in Russland ist lang. Kurz zusammengefasst: Früher verdiente die Bank dort den Großteil des Konzerngewinns. Mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine entschloss man sich, das Geschäft zu verkaufen (auch weil man die hohen Gewinne nicht aus dem Land herausbekommt). Doch nicht nur, dass Moskau einem solchen Verkauf zustimmen muss, hat der Kreml auch noch einen Höchstpreis festgelegt. Dieser darf maximal 50 Prozent der ohnehin sehr konservativen Bewertung betragen und wird obendrein auch noch um einen hohen einmaligen Millionenbetrag reduziert. Fazit: Es gibt das russische Filialnetz (einst rund 130 Standorte und um die 9000 Mitarbeiter) inklusive riesigen Kundenstock zu einem Spottpreis – was zahlreiche Interessenten anlockt.