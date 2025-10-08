Frontalcrash: Pkw von Straße geschleudert

Bremsspuren waren am Unfallort nicht zu entdecken. Beide Autos dürften daher mit knapp 80 km/h unterwegs gewesen sein – und am Dienstagnachmittag auf der B159 in Werfen-Imlau fast ungebremst frontal zusammengestoßen sein. Die Kollision war derart heftig, dass einer der beiden Pkw gar von der Fahrbahn geschleudert wurde.