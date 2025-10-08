Frontalcrash: Pkw von Straße geschleudert

Mit hoher Geschwindigkeit stießen am Mittwoch zwei Autos auf der B159 bei Werfen in Salzburg zusammen. Die Straße blieb für knapp eine Stunde gesperrt, der Notarzt-Hubschrauber rückte aus.
Bremsspuren waren am Unfallort nicht zu entdecken. Beide Autos dürften daher mit knapp 80 km/h unterwegs gewesen sein – und am Dienstagnachmittag auf der B159 in Werfen-Imlau fast ungebremst frontal zusammengestoßen sein. Die Kollision war derart heftig, dass einer der beiden Pkw gar von der Fahrbahn geschleudert wurde.
Mehrere Verletzte
Die Einsatzkräfte machten sich schnellstmöglich zum Unfallort auf. Das Rote Kreuz kümmerte sich um die Verletzten. Der Hubschrauber „Martin 1“ flog einen Schwerverletzten in das Salzburger Universitätsklinikum, eine Person musste mit schweren Verletzungen in das Schwarzacher Krankenhaus gebracht werden. Die Beifahrerin eines Pkw kam leicht verletzt ebenfalls ins Spital.
„Als wir am Unfallort eintrafen, waren die Personen bereits in Sicherheit“, sagte der stellvertretende Ortsfeuerwehrkommandant von Werfen. Die B159 musste für knapp eine Stunde in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, regelte den Verkehr und unterstützte die weiteren Einsatzkräfte. Ein Abschleppdienst transportierte die schwerbeschädigten Autos ab.
