Urteil rechtskräftig

Freundin Pfeil ins Herz geschossen: 20 Jahre Haft

Steiermark
08.10.2025 17:47
Der Angeklagte bei seinem Prozess im Mai in Graz
Der Angeklagte bei seinem Prozess im Mai in Graz

39-jähriger Grazer griff im Drogenrausch zum Bogen. Opfer überlebte den Mordanschlag ganz knapp. Das oberste Gericht wies die Berufung ab.

Ein Streit wegen Drogen soll eskaliert sein, gab der Grazer bei seinem Prozess im Mai an und seine Freundin hätte ihn mit einem Messer bedroht. „Aus Furcht hab’ ich dann meinen Bogen genommen und auf sie geschossen.“ Laut Staatsanwältin passe das mit den Spuren aber nicht zusammen. Vielmehr habe die Frau geschlafen, als er auf sie geschossen hat.

„Helfen Sie mir, ich sterbe“
Der erste Pfeil ging durch ihre Niere, weiter ins Herz. Der zweite Pfeil trat durch die Schulter und ihre Wange in den Kopf ein. Unter größten Schmerzen erreichte die lebensgefährlich verletzte Frau ihr Handy und wählte den Notruf. „Bitte helfen Sie mir, ich sterbe!“, flehte sie dort. Auf seiner Flucht schoss der Angeklagte auf die Polizei, wurde selbst angeschossen.

Die Geschworenen verurteilen den Drogensüchtigen zu 20 Jahren Haft. Dagegen hat der 39-Jährige berufen. Am Mittwoch wurde am Oberlandesgericht verhandelt.

„Es ist ein schlimmes Verbrechen, aber die Strafe ist zu hoch“, erklärt Verteidiger Thomas Klein. Der Angeklagte beteuert, dass es ihm von Herzen leid tue. „Wenn ich könnte, würde ich alles rückgängig machen.“ – „Das geht aber nicht“, entgegnet Senatspräsident Christoph Sutter und erklärt nach kurzer Beratung: „Es bleibt bei den 20 Jahren.“ Man könnte nicht darüber hinwegsehen, dass es knapp war, dass das Opfer überlebte.

„Aber die zieht sich jetzt noch jeden Tag Koks rein“, ruft der 39-Jährige dazwischen. „Ich diskutiere nicht“, stellt der Richter klar. „Dann geh’ ich“, sagt der Angeklagte und hält den Justizwachebeamten die Hände hin. Die Handschellen klicken und mit klirrenden Fußfesseln verlässt der 39-Jährige den Saal. Das Urteil ist rechtskräftig.

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
