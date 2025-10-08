Freundin Pfeil ins Herz geschossen: 20 Jahre Haft

39-jähriger Grazer griff im Drogenrausch zum Bogen. Opfer überlebte den Mordanschlag ganz knapp. Das oberste Gericht wies die Berufung ab.
Ein Streit wegen Drogen soll eskaliert sein, gab der Grazer bei seinem Prozess im Mai an und seine Freundin hätte ihn mit einem Messer bedroht. „Aus Furcht hab’ ich dann meinen Bogen genommen und auf sie geschossen.“ Laut Staatsanwältin passe das mit den Spuren aber nicht zusammen. Vielmehr habe die Frau geschlafen, als er auf sie geschossen hat.
„Helfen Sie mir, ich sterbe“
Der erste Pfeil ging durch ihre Niere, weiter ins Herz. Der zweite Pfeil trat durch die Schulter und ihre Wange in den Kopf ein. Unter größten Schmerzen erreichte die lebensgefährlich verletzte Frau ihr Handy und wählte den Notruf. „Bitte helfen Sie mir, ich sterbe!“, flehte sie dort. Auf seiner Flucht schoss der Angeklagte auf die Polizei, wurde selbst angeschossen.
Die Geschworenen verurteilen den Drogensüchtigen zu 20 Jahren Haft. Dagegen hat der 39-Jährige berufen. Am Mittwoch wurde am Oberlandesgericht verhandelt.
„Es ist ein schlimmes Verbrechen, aber die Strafe ist zu hoch“, erklärt Verteidiger Thomas Klein. Der Angeklagte beteuert, dass es ihm von Herzen leid tue. „Wenn ich könnte, würde ich alles rückgängig machen.“ – „Das geht aber nicht“, entgegnet Senatspräsident Christoph Sutter und erklärt nach kurzer Beratung: „Es bleibt bei den 20 Jahren.“ Man könnte nicht darüber hinwegsehen, dass es knapp war, dass das Opfer überlebte.
„Aber die zieht sich jetzt noch jeden Tag Koks rein“, ruft der 39-Jährige dazwischen. „Ich diskutiere nicht“, stellt der Richter klar. „Dann geh’ ich“, sagt der Angeklagte und hält den Justizwachebeamten die Hände hin. Die Handschellen klicken und mit klirrenden Fußfesseln verlässt der 39-Jährige den Saal. Das Urteil ist rechtskräftig.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.