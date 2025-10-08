Freundin Pfeil ins Herz geschossen: 20 Jahre Haft

„Helfen Sie mir, ich sterbe“

Der erste Pfeil ging durch ihre Niere, weiter ins Herz. Der zweite Pfeil trat durch die Schulter und ihre Wange in den Kopf ein. Unter größten Schmerzen erreichte die lebensgefährlich verletzte Frau ihr Handy und wählte den Notruf. „Bitte helfen Sie mir, ich sterbe!“, flehte sie dort. Auf seiner Flucht schoss der Angeklagte auf die Polizei, wurde selbst angeschossen.