„Schockierende Nachricht“: Weltmeisterin hört auf!

Auf Instagram erklärte Fossesholm: „Ich habe eine etwas traurige Nachricht zu verkünden. Ich habe mich entschlossen, aufzuhören. In den letzten Monaten schwankte meine Motivation stark, wobei ich leider meistens das Gegenteil davon verspürt habe.“ Trotz intensiver Vorbereitung habe sie die Freude am Wettkampf nicht mehr gefunden: „Ich habe immer gehofft, dass dieses Gefühl nur vorübergehend ist und dass meine Motivation zurückkehren würde. Ich habe versucht, mich auf das Positive zu konzentrieren, deshalb habe ich auch so getan, als wäre meine Motivation auf dem Höhepunkt. Leider hat es nicht geholfen, mir Zeit zu nehmen.“