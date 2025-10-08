Vorteilswelt
Mit erst 24 Jahren

„Schockierende Nachricht“: Weltmeisterin hört auf!

Ski Nordisch
08.10.2025 17:16
Helene Marie Fossesholm
Helene Marie Fossesholm(Bild: GEPA)

Überraschung in Norwegens Langlauf-Team: Weltmeisterin Helene Marie Fossesholm hat im Alter von nur 24 Jahren ihr Karriereende bekannt gegeben.

Auf Instagram erklärte Fossesholm: „Ich habe eine etwas traurige Nachricht zu verkünden. Ich habe mich entschlossen, aufzuhören. In den letzten Monaten schwankte meine Motivation stark, wobei ich leider meistens das Gegenteil davon verspürt habe.“ Trotz intensiver Vorbereitung habe sie die Freude am Wettkampf nicht mehr gefunden: „Ich habe immer gehofft, dass dieses Gefühl nur vorübergehend ist und dass meine Motivation zurückkehren würde. Ich habe versucht, mich auf das Positive zu konzentrieren, deshalb habe ich auch so getan, als wäre meine Motivation auf dem Höhepunkt. Leider hat es nicht geholfen, mir Zeit zu nehmen.“

Schock im norwegischen Team
Der Rücktritt der jungen Weltmeisterin sorgte in Norwegen für Betroffenheit. Langlauf-Legende Therese Johaug sagte beim norwegischen Fernsehen NRK: „Es kam für mich sehr überraschend. Es ist eine große Entscheidung, kurz vor Saisonbeginn aufzuhören.“ Der Sender bezeichnete Fossesholms Entscheidung als „schockierende Nachricht“. Auch Teamkollegin Heidi Weng reagierte emotional: „Ich habe ein paar Tränen vergossen. Sie muss diese Entscheidung für sich selbst treffen. Wenn es das Richtige für sie ist, unterstütze ich sie.“

Helene Marie Fossesholm
Helene Marie Fossesholm(Bild: GEPA)

Trainer sprachlos
Nationaltrainer Sjur Ole Svarstad zeigte sich überrascht: „Ich habe Gänsehaut. Es war überraschend und kam sehr unerwartet für mich. Sie hat mir eine Textnachricht geschickt, auf die ich ziemlich unvorbereitet war. Das hätte ich mir vor ein paar Monaten, als wir zusammen beim Blinkfestival und der Toppidrettsveka waren, nicht vorstellen können.“

Die 24-Jährige galt als eines der größten Talente im norwegischen Skilanglauf. 2021 wurde sie mit der Staffel Weltmeisterin, holte den nationalen Titel über zehn Kilometer Freistil und belegte im Distanzweltcup Rang neun. Auch zwei Einzel-Podiumsplätze im Weltcup gehen auf ihr Konto.

Neues Kapitel abseits der Loipe
Neben dem Sport scheint auch die Zukunftsplanung eine Rolle gespielt zu haben. Fossesholm möchte Medizin studieren. „Es wird ein anderes Leben, aber eins, auf das ich mich freue“, schrieb sie.

Porträt von krone Sport
krone Sport
