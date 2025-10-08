Corona-Skeptiker tritt bei FPÖ-Stammtisch auf

Lockangebot: „Gemeinsam können wir aufarbeiten“

„Kommt vorbei, bringt Freunde mit und diskutiert mit uns über eines der wichtigsten Themen unserer Zeit! Gemeinsam können wir aufarbeiten, verstehen und neue Wege für die Zukunft entwickeln“, lockt die Bezirkspartei der FPÖ in Horn (Waldviertel) potenziell Interessierte auf Facebook. Bereits am Freitag findet ein weiteres Event mit ähnlichem Einladungstext in Niederösterreich statt. Was sich zunächst harmlos liest, birgt jedoch auch politische Brisanz.