Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Den Diskurs fördern“

Corona-Skeptiker tritt bei FPÖ-Stammtisch auf

Innenpolitik
08.10.2025 18:00
Der rechte Martin Rutter tritt demnächst in Niederösterreich auf.
Der rechte Martin Rutter tritt demnächst in Niederösterreich auf.(Bild: Krone KREATIV/HERBERT PFARRHOFER, Facebook, FPÖ Horn)

Der rechte Corona-Maßnahmenkritiker Martin Rutter soll am Samstag einen Vortrag auf einem Corona-Stammtisch der Freiheitlichen in Niederösterreich vortragen. Auch weitere Events sind geplant. Das freiheitliche Bildungsinstitut, das den Stammtisch veranstaltet, will damit den „gesellschaftlichen Diskurs zu dem Thema fördern“ ...

0 Kommentare

Am kommenden Samstag ab 19 Uhr soll in einer niederösterreichischen Bar besprochen werden, was im nächsten Frühjahr dann auch ein eigener parlamentarischer Untersuchungsausschuss klären soll.

Die Corona-Pandemie und vor allem auch die damit einhergehenden Maßnahmen. Ein Leibthema von Herbert Kickl und seiner FPÖ, die damit nachweislich auch bei diversen Wahlen zulegen konnte. Die Corona-Maßnahmen der Regierenden wirkten nachhaltig. Die Leute haben das auch Jahre nach Ausbruch der Pandemie und den Folgen nicht vergessen.

Lockangebot: „Gemeinsam können wir aufarbeiten“
„Kommt vorbei, bringt Freunde mit und diskutiert mit uns über eines der wichtigsten Themen unserer Zeit! Gemeinsam können wir aufarbeiten, verstehen und neue Wege für die Zukunft entwickeln“, lockt die Bezirkspartei der FPÖ in Horn (Waldviertel) potenziell Interessierte auf Facebook. Bereits am Freitag findet ein weiteres Event mit ähnlichem Einladungstext in Niederösterreich statt. Was sich zunächst harmlos liest, birgt jedoch auch politische Brisanz.

Denn als Vortragender ist der rechtsextreme, wegen Verhetzung rechtskräftig verurteilte, Verschwörungstheoretiker Martin Rutter geladen. Der 42-jährige Kärntner Ex-Politiker (u.a. BZÖ, Team Kärnten) ist heute Unternehmer.

Lesen Sie auch:
Dass Corona-Strafen in Niederösterreich zurückgezahlt werden, missfällt den Prüfern des ...
Harsche Kritik
Rechnungshof lässt kein gutes Haar am Corona-Fonds
08.03.2025
Neue FPÖ-ÖVP-Regierung
Rätselraten um Corona-Fonds und Wirtschaftsplan
19.12.2024
SPÖ übt nun Kritik
Fairness-Debatte um Corona-Fonds entflammt
29.07.2023

„Die öffentlich zugänglichen Stammtische widmen sich der kritischen Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, ihren Folgen für Grundrechte, Gesellschaft und Gesundheitssystem sowie der Rolle internationaler Organisationen wie WHO und EU. Im Zentrum stehen Fragen nach verlorener Souveränität und alternativen Strategien für künftige Krisen – mit Fokus auf Eigenverantwortung und Schutz demokratischer Freiheiten“, heißt es auf Anfrage der „Krone“ vom Freiheitlichen Bildungsinstitut, das den Stammtisch veranstaltet.

„Die Stammtische fördern den Diskurs“
Ein Sprecher ergänzt: „Die Stammtische werden vom Freiheitlichen Bildungsinstitut organisiert und fördern die staatsbürgerliche Aufklärung und den gesellschaftlichen Diskurs.“

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Porträt von Erich Vogl
Erich Vogl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Martin RutterHerbert Kickl
Niederösterreich
FPÖ
StammtischUntersuchungsausschussCoronavirusPandemie
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Strafprozess gegen Maja T. in Ungarn geht im Jänner 2026 weiter.
Nazis attackiert?
Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt
In Paderborn hat ein 25-Jähriger eine Schülerin in einem Berufskolleg mit einem Messer ...
Alarm an Berufskolleg
Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein
Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.744 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
134.337 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
121.967 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1633 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1284 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1106 mal kommentiert
Mehr Innenpolitik
Krone Plus Logo
Für Kinderbetreuung
Millionen nicht abgeholt? Das antwortet der Bund
Kommt US-Lieferung?
Kreml: Sehen noch keine Vorbereitung für Tomahawks
„Den Diskurs fördern“
Corona-Skeptiker tritt bei FPÖ-Stammtisch auf
Machtprobe um Chicago
Trump eskaliert Streit: Fordert Haft für Politiker
Arbeitslosigkeit etc.
Fast jeder vierte Befragte hat weniger Einkommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf