Nach Mitgliederversammlung ist SV Ried gespalten

Am Dienstag kam es bei der SV Ried zu einer emotionalen und langen Mitgliederversammlung. Heftige Wortgefechte, ein gescheiterter Fan-Antrag und Unstimmigkeiten inklusive. Was bleibt: Der aktuell sportlich und wirtschaftlich erfolgreich arbeitende Bundesliga-Aufsteiger ist ein gespaltener Klub.