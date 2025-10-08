Trump eskaliert Streit: Fordert Haft für Politiker

Geht es nur um Einschüchterung?

Chicago ist nicht die einzige Stadt, die sich gegen Trumps Vorgehen stellt: Auch in Portland (Oregon) hatte eine Bundesrichterin die Stationierung von Nationalgardisten erneut untersagt. Trump hatte in den vergangenen Monaten bereits Truppen nach Los Angeles, Washington D.C. und Memphis entsenden lassen – alles Städte mit demokratischer Stadtregierung.