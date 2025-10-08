Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Machtprobe um Chicago

Trump eskaliert Streit: Fordert Haft für Politiker

Außenpolitik
08.10.2025 17:16
Von Washington aus macht Trump mit Hilfe des Militärs Druck auf demokratische Städte und ...
Von Washington aus macht Trump mit Hilfe des Militärs Druck auf demokratische Städte und Bundesstaaten.(Bild: AFP/SAUL LOEB)

Im eskalierenden Streit um den Einsatz der Nationalgarde in Chicago verschärft US-Präsident Donald Trump den Ton: In einem Statement forderte er die Inhaftierung des Bürgermeisters Brandon Johnson und des Gouverneurs von Illinois, JB Pritzker.

0 Kommentare

Die beiden demokratischen Politiker hatten sich offen gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gestellt und versuchen derzeit juristisch, den Einsatz von Soldaten auf ihrem Gebiet zu stoppen.

Trump: Bürgermeister „sollte im Gefängnis sitzen“
„Der Bürgermeister von Chicago sollte im Gefängnis sitzen, weil er die ICE-Beamten nicht geschützt hat! Gouverneur Pritzker ebenfalls!“, schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social.

Am Wochenende hatte der Präsident per Dekret den Einsatz von 300 Nationalgardisten in der von Demokraten regierten Millionenmetropole angeordnet. Begründet wurde der Schritt mit Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE sowie mit einer angeblich „ausufernden Kriminalität“ in Chicago.

Gouverneur reichte bereits Klage ein
Bereits am Dienstag trafen rund 200 Nationalgardisten aus Texas in Illinois ein. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sollen sie dort Bundesbeamte und Bundeseigentum schützen. Die Soldaten wurden auf einem Stützpunkt in Elmwood, rund 90 Kilometer südwestlich der Innenstadt, gesichtet. Der Einsatz ist vorerst auf 60 Tage angelegt.

Illinois und Chicago wehren sich juristisch gegen den Schritt. Gouverneur Pritzker reichte Klage ein und bezeichnete die Entsendung als rechtswidrig. Eine Gerichtsentscheidung über den weiteren Einsatz wird für Donnerstag erwartet.

200 Nationalgardisten aus Texas sind für Einsatz in Chicago in Illinois eingetroffen.
200 Nationalgardisten aus Texas sind für Einsatz in Chicago in Illinois eingetroffen.(Bild: AFP/SCOTT OLSON)

Chicago ist nach New York und Los Angeles die drittgrößte Stadt der USA. Der Bundesstaat Texas, dessen Gouverneur Greg Abbott enge politische Beziehungen zu Trump pflegt, hat 400 eigene Nationalgardisten für den Einsatz in anderen Bundesstaaten bereitgestellt.

Geht es nur um Einschüchterung?
Chicago ist nicht die einzige Stadt, die sich gegen Trumps Vorgehen stellt: Auch in Portland (Oregon) hatte eine Bundesrichterin die Stationierung von Nationalgardisten erneut untersagt. Trump hatte in den vergangenen Monaten bereits Truppen nach Los Angeles, Washington D.C. und Memphis entsenden lassen – alles Städte mit demokratischer Stadtregierung.

Lesen Sie auch:
Der Gerichtsstreit um den Einsatz der Nationalgarde in den USA geht weiter.
„Trumps Invasion“
Chicago und Illinois klagen wegen Nationalgarde
06.10.2025
Spricht von „Krieg“
Trump entsendet Nationalgarde nach Chicago
05.10.2025

Kritiker werfen dem Präsidenten vor, mit derartigen Einsätzen politische Gegner einzuschüchtern und den Einsatz von Soldaten im Inland zu normalisieren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Paderborn hat ein 25-Jähriger eine Schülerin in einem Berufskolleg mit einem Messer ...
Alarm an Berufskolleg
Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein
Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.140 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
134.221 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
121.213 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1632 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1274 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1093 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Machtprobe um Chicago
Trump eskaliert Streit: Fordert Haft für Politiker
Arbeitslosigkeit etc.
Fast jeder vierte Befragte hat weniger Einkommen
Im Budgetbericht
Nächste Panne im Landtag: 187 Millionen fehlten!
„Fall Waltraud“
Politik tobt – nur die Grünen brauchten länger
Analyse des Deals
Wie nachhaltig ist der Beamtenabschluss wirklich?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf