Streit um ein 250 Jahre altes Naturjuwel

Die ist älter als die meisten Häuser im Bezirk und der letzte stille Zeitzeuge einer anderen Epoche: eine rund 250 Jahre alte Esche in Atzgersdorf. Doch das Naturdenkmal ist in Gefahr. Auf dem ehemaligen Kleinbahngelände in der Gatterederstraße entstehen 130 Wohnungen und mehrere Gewerbeflächen. Jetzt rücken die Bagger immer näher. Bereits ab Mitte Oktober sollen erste Aushub- und Baugrubensicherungsarbeiten starten. Die Grünen schlagen Alarm und sind besorgt, dass der wertvolle alte Baum bei den Bauarbeiten Schaden nimmt.