LIVE: U19-Team kämpft in Slowenien um EM-Ticket

Slowenien, Luxenburg und zum Abschluss Israel – der Fahrplan in der EM-Qualifikation für Österreichs U19-Team ist durchaus machbar. Teamchef Martin Scherb fordert den Aufstieg - die Eliterunde findet im März in Wales statt. Bei uns sind Sie im heutigen ersten Duell gegen Slowenien natürlich ab 15.30 Uhr live dabei, Marco Cornelius kommentiert für Sie den Auftakt.